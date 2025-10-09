El banco estadounidense Citigroup rechazó la oferta de Grupo México, del empresario Germán Larrea, para adquirir hasta el 100 % de Banamex, y ratificó su decisión de avanzar con el acuerdo ya anunciado con la familia Chico Pardo, que contempla una participación del 25 %.

El grupo financiero estadounidense Citigroup (Citi) informó que rechazó la oferta del conglomerado Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex, y confirmó que continuará con el plan de desinversión mediante la oferta pública inicial (OPI) y la venta parcial a la familia Chico Pardo.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”, señaló la institución en un comunicado difundido este jueves.

El banco reiteró que mantiene su confianza en el esquema anunciado el 24 de septiembre de 2025, que combina la participación de 25 % adquirida por la familia Chico Pardo y una OPI para colocar el resto del capital en el mercado bursátil.

“Creemos firmemente que la operación anunciada y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, agregó Citi.

La propuesta de Grupo México

El 3 de octubre, Grupo México notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) una nueva propuesta para adquirir la totalidad de Banamex, asegurando que sus términos eran “más atractivos para Citi” y que el grupo resultante sería “mayoritariamente mexicano”.

La iniciativa contemplaba que la familia Chico Pardo mantuviera su participación del 25 %, mientras que Grupo México asumiría el 75 % restante, con respeto a los derechos minoritarios.

Sin embargo, la institución estadounidense determinó no modificar su estrategia ni su alianza inicial con los inversionistas encabezados por Fernando Chico Pardo, empresario y expresidente de Aeropuertos del Sureste (ASUR).

El acuerdo con la familia Chico Pardo incluye una inversión estimada en 2,300 millones de dólares y marca el primer paso formal hacia la separación de Banamex de Citigroup, proceso que inició en 2022 como parte de una reestructura global del banco estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó entonces la operación como una “muy buena noticia”, al considerar que mantiene capital mexicano dentro de una de las instituciones financieras más emblemáticas del país.

Banamex, un símbolo del sistema financiero mexicano

Fundado en el siglo XIX, Banamex cuenta actualmente con más de 1,200 sucursales y cerca de 12 millones de clientes en todo el país. Su venta representa uno de los movimientos financieros más relevantes en México en los últimos años, tanto por el valor del activo como por su impacto en el sistema bancario nacional.