Ponen arancel de 50 por ciento a importación de maíz

Un arancel de 50 por ciento para la importación de maíz blanco fue impuesto conforme un decreto presidencial publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación.

La medida deja sin validez la exención y facilidades administrativas a este producto que imperaban como parte de las políticas antiinflacionarias promovidas por el Gobierno federal en enero pasado.

Los importadores de maíz blanco de consumo humano tendrán que pagar 50 por ciento por valor importado; antes de la exención, el arancel era de 20 por ciento.

En el decreto de ayer se establece que "la exención del arancel a la importación del maíz blanco harinero no ha generado un impacto significativo en la disminución de precios en el mercado nacional, por lo que se considera pertinente eliminarla" .

El pasado 19 de junio, AMLO había advertido de esta medida como parte de su política contra el uso de maíz transgénico para propósitos alimenticios.