El peso inicia la semana con una apreciación de 0.22% y cotiza en 18.32 por dólar, favorecido por la debilidad del billete verde.

La divisa mexicana abrió este lunes en 18.32 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.22% o cuatro centavos respecto al cierre previo, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Analistas de Monex señalaron que, aunque en la sesión nocturna el tipo de cambio mostró volatilidad alcista, el peso se ve favorecido por la debilidad del dólar y la expectativa de que los datos laborales de Estados Unidos influyan en futuras decisiones de política monetaria.

El mercado sigue atento al reporte de inflación PCE, publicado el viernes, y a los datos de nóminas no agrícolas que se divulgarán esta semana. El consenso anticipa una creación de 50 mil empleos, lo que podría reforzar las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre política en Washington ante la falta de acuerdos entre el expresidente Donald Trump y líderes del Congreso, lo que podría derivar en un cierre parcial del gobierno y despidos masivos.

Mercados internacionales

El índice dólar retrocede 0.36%

El euro gana 0.4% y la libra esterlina avanza 0.34%

El bitcoin sube 2.47%

En los mercados accionarios, el Nasdaq lidera con un alza de 0.72% en los futuros de Wall Street. En Europa, el Euro Stoxx 600 avanza 0.08%, mientras que en Asia el Nikkei perdió 0.69% y el Hang Seng ganó 1.89%.

Materias primas

El oro sube 1.4% y alcanza un nuevo máximo histórico, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ceden terreno.

Por su parte, el petróleo WTI cae 1.9% ante señales de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre.