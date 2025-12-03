El presidente de Fecanaco Sonora, Martín Zalazar Zazueta, reporta que la informalidad laboral alcanzó 55.4% en 2025, afectando principalmente a mujeres, jóvenes y adultos mayores.

El sector empresarial de Sonora manifestó preocupación por el incremento de la informalidad laboral en México, fenómeno que continúa debilitando el empleo formal y afectando la competitividad del país.

Fecanaco Sonora alerta sobre informalidad laboral en 2025

Martín Zalazar Zazueta, presidente de Fecanaco Sonora y Canacope Hermosillo, señaló que durante 2025 la informalidad no solo se mantuvo elevada, sino que registró un crecimiento que compromete la estabilidad de miles de negocios y trabajadores.

"Las cifras recientes evidencian una tendencia crítica: la informalidad llegó a niveles cercanos al 55.4%, incorporando a cientos de miles de personas a esquemas sin prestaciones, sin seguridad social y con condiciones laborales frágiles. Esta situación afecta especialmente a mujeres, jóvenes y adultos mayores, quienes enfrentan más obstáculos para acceder al empleo formal" , indicó.

Obstáculos regulatorios y fiscales impulsan informalidad

Zalazar Zazueta explicó que este fenómeno también refleja la complejidad regulatoria y fiscal que enfrentan trabajadores y pequeñas unidades económicas. Las cargas administrativas y legales, dijo, representan un reto que empuja a muchos hacia la informalidad. Ante ello, consideró indispensable impulsar una estrategia integral que facilite la transición hacia la formalidad.

Entre las medidas planteadas por las cámaras empresariales destacan la simplificación de trámites, incentivos como financiamiento y subsidios, disminución de cargas fiscales, mayor capacitación y un sistema de seguridad social más accesible que permita integrar a más trabajadores al esquema formal.