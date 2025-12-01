La modificación fiscal en la Ley de Ingresos para 2026 elimina la deducción del IVA para aseguradoras, lo que incrementará el costo de las pólizas.

En 2026, el costo de los seguros podría subir entre 10 y 20 por ciento por las modificaciones que se hicieron a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el próximo año, estimó Rastreator.mx, comparador de seguros en México.

El incremento en el costo de las primas se podría ver principalmente en seguros de autos y gastos médicos, los cuales representan el 21 y 18.5 por ciento, respectivamente, del total de pólizas contratadas en México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que algunas aseguradoras deducían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de reparaciones e indemnizaciones de los asegurados como si fuera un gasto propio, de modo que con la nueva Ley de Ingresos para 2026 ese impuesto ya no podrá acreditarse.

"Los seguros para autos podrían sufrir un incremento en el costo de las pólizas en 2026, luego de que la Secretaría de Hacienda dio a conocer una modificación a la Ley de Ingresos de la Federación, la cual traerá un mayor control fiscal para las compañías de seguros de auto, ya que ya no podrán deducir el IVA cuando gestionen pagos en nombre de los asegurados como se venía utilizando en los últimos años.

"El impacto en el precio de la pólizas de seguro de auto podrían verse afectados con un incremento entre un 10 y 20, además de que los usuarios podrían pagar costos adicionales" , dijo Pilar García, CEO de Rastreator.

El comparador de seguros resaltó que el reciente cambio del SAT supone un nuevo reto para incentivar la contratación de seguros en un país donde aún prevalece una baja cultura de protección financiera.

En una consulta sobre el tema, Ramsé Gutiérrez, codirector de Inversiones en Franklin Templeton México, coincidió en que además del cambio fiscal para las aseguradoras, el bajo crecimiento del país será un reto para el desempeño del sector, pues está muy ligado al crecimiento del Producto Interno Bruto.

"El sector asegurador está muy ligado al PIB, si crece el PIB crece el sector asegurador, el tema es que si empiezan a poner los Gobiernos mayores trabas al sector pues son trabas al crecimiento, eso te genera que tampoco puedan crecer" , comentó.

A principios de noviembre de este año, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, advirtió que en 2026 todas las aseguradoras subirán sus precios, mientras que los bancos incrementarán sus tasas de interés a los nuevos clientes.

"Con estas medidas, pues sí le van a subir más el costo, entonces es muy probable que se vea que a partir del año que entra todas las aseguradoras suban los precios, unas en mayor medida que otras" , comentó.