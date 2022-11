Cifra de afectados por cancelación sube a 74 por ciento según Profeco

Hewlett-Packard subió en su tienda en línea la promoción de una computadora All in one, HP 200, G4, de escritorio en mil 69 pesos, además ofreció 24 meses sin intereses, lo que significó pagos mensuales de 44.54 pesos.