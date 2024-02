Los plazos para limpiar tu historial en el Buró de Crédito

Según lo indicado por Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, el Banco de México establece reglas para la depuración de créditos vencidos y desactualizados en el Buró de Crédito.

El historial crediticio es una preocupación constante para los consumidores, ya que puede influir significativamente en su capacidad para obtener préstamos o financiamientos futuros. El Buró de Crédito, una entidad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), juega un papel fundamental en este proceso al recopilar información sobre el historial crediticio y financiero de las personas.

Según lo indicado por Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, el Banco de México establece reglas para la depuración de créditos vencidos y desactualizados en el Buró de Crédito. Esta información se elimina después de ciertos períodos de tiempo, que son de 12, 24 y 48 meses desde la fecha en que el crédito se reportó como vencido, dependiendo del monto adeudado en UDIS.

¿Qué son UDIS?

Las UDIS, o Unidades de Inversión, son una unidad de medida utilizada en México para indexar y ajustar cantidades monetarias, especialmente en contratos, préstamos, créditos y otros instrumentos financieros. Las UDIS fueron introducidas en México en 1995 como parte de medidas de estabilización económica para proteger a los ciudadanos de la inflación.

El valor de la UDI se actualiza diariamente de acuerdo con la inflación y otros indicadores económicos. Esto significa que su valor nominal aumenta con el tiempo para reflejar el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

El uso de las UDIS en contratos y préstamos proporciona una forma de protección contra la inflación, ya que las cantidades adeudadas se ajustan de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Esto ayuda a mantener el valor real de los montos adeudados a lo largo del tiempo, mitigando los efectos negativos de la inflación en las transacciones financieras.

Los periodos de tiempo

Para un plazo de 12 meses, el monto del crédito no debe exceder los 25 UDIS (equivalente a 170 pesos aproximadamente). En el caso de un plazo de 24 meses, el saldo pendiente debe ser mayor a 25 UDIS y no superar los 500 UDIS (equivalente a 3 mil 500 pesos). Por último, para un plazo de 48 meses, el saldo pendiente debe ser mayor a 500 UDIS y no exceder los 1000 UDIS (hasta 7 mil pesos).

Sin embargo, algunas deudas no se borran del historial negativo en el Buró de Crédito, como se establece en la Regla Decimosegunda del Banco de México. Por ejemplo, los créditos cuyo monto adeudado supere el equivalente a 400 mil UDIS no se eliminan después de 12 meses. Del mismo modo, los créditos reportados como cuentas fraudulentas o deudas elevadas a juicio no se borran después de 24 y 48 meses, respectivamente.

Es importante destacar que el retraso en el pago de créditos o servicios, como la luz, también puede afectar el historial de crédito de una persona. Las Sociedades de Información Crediticia (SIC), como el Buró de Crédito, recopilan esta información y la proporcionan a bancos y fintechs para evaluar el riesgo de otorgar crédito a los solicitantes.

Mantener un buen historial crediticio y cumplir con los pagos de manera puntual son prácticas fundamentales para garantizar una salud financiera sólida y tener acceso a futuros préstamos o financiamientos.