El 90% de los contribuyentes no tramitan devolución de impuestos

Debido a la falta de conocimiento, la mayoría de las personas físicas bajo el régimen de sueldos no solicitan la devolución de impuestos.

Hasta el 90% de los 50 millones personas físicas registradas bajo el régimen de sueldos desconocen que pueden solicitar devolución de impuestos y que las empresas para las que laboran están obligadas a presentar la declaración anual ante el SAT de cada uno de ellos, reveló un estudio de la consultoría Fixat.

Los trabajadores asalariados aportaron al fisco un billón 123 mil 479 millones de pesos en 2023, sin embargo, la mayoría no deduce impuestos o es omisa en solicitar devoluciones, de acuerdo con Fernando Valdovinos, director del despacho de asesoría y análisis en materia fiscal que opera con inteligencia artificial.

Aportación

Excluyendo a los grandes contribuyentes, las personas físicas asalariadas aportan más que las morales al erario. Este grupo de aportó 153 mil millones de pesos más que las empresas registradas ante el SAT que pagaron impuestos por 970 mil 325 millones de pesos en ese periodo, de acuerdo con cifras de Hacienda, destacó el directivo.

Mientras que los llamados grandes contribuyentes como Pemex y CFE reportaron pagos al SAT de 2 billones 292 mil 409 millones de pesos que son el 51% de los impuestos totales, eso representó el principal sostén de los ingresos tributarios en México.

No solicitan facturas

La mayoría de los trabajadores asalariados no contratan a un contador y no presentan declaración anual de impuestos, por lo tanto, no reclama devoluciones que podrían estar a su favor, comentó Valdovinos.

Además, agregó que por lo general las personas físicas asalariadas no piden facturas y no tiene como reclamar la devolución de impuestos.

Entre 2021 y 2023 se sumaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 5.1 millones de nuevos contribuyentes personas físicas, de los cuales un poco menos de un millón son trabajadores autónomos.

De este sector suman 11 millones 354 mil contribuyentes, Valdovinos consideró que sólo alrededor del 20% de estos últimos cumple de forma oportuna y en tiempo con sus declaraciones mensuales y pago de impuestos ante la autoridad fiscal.

Al cuarto trimestre de 2023, del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96% corresponde a personas físicas (78% a sueldos y salarios y 18% a los demás regímenes fiscales) y el 4% a personas morales.