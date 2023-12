Así puedes solicitar un segundo crédito de Infonavit

Siempre y cuando los trabajadores cumplan con algunos requisitos, entre los que están tener seis meses de haber terminado de pagar el primer crédito.

Las y los derechohabientes del Infonavit podrán acceder a un segundo crédito, siempre y cuando hayan cumplido con algunos requisitos, entre los que están tener seis meses de haber terminado de pagar el primer crédito.

El delegado regional del Infonavit en Sonora, Jorge Alberto Borbón Sáinz, informó que con este tipo de financiamiento les darán un segundo apoyo para adquirir una casa de acuerdo a las necesidades del derechohabiente.

“El derechohabiente tendrá la oportunidad de adquirir un segundo crédito para comprar vivienda nueva o existente, comprar terreno, construir en terrenos propios, ejidal o comunal, reparar, ampliar o mejorar la vivienda” , dijo.

El organismo recalcó que cuentan con la tasa de interés más baja del mercado, con 3.09 por ciento para las personas de menores ingresos y la tasa promedio es de 8.23 por ciento, mientras que la de los bancos es de 11.28 por ciento.

Es importante tomar en cuenta que no se podrá utilizar la opción de crédito conyugal ni de unamos créditos, además el plazo que se elija, más la edad, no deberá ser mayor a los 70 años y en el casos de las mujeres no debe exceder de 75 años.

Entre los requisitos está: