Profeco ya acumula quejas por el Buen Fin 2022

La mañana de este sábado, la autoridad dio a conocer que el viernes, el primer día de la campaña anual de ofertas, se recibieron 72 reclamaciones.

En el segundo día del Buen Fin, que este año se lleva a cabo del 18 al 21 de noviembre, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reportó un "lleno" en plazas y centros comerciales, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer reclamaciones por errores en ofertas, principalmente de computadoras y laptops. Hasta las 14 horas de ayer, Profeco registró 117 reclamaciones, de las cuales 31 tenían que ver con computadoras y laptops; 10, con videojuegos y tecnología y otras 10 en el caso de juguetes.

Hay que denunciar: Concanaco

Casi la totalidad de las ofertas y descuentos de las ediciones anteriores dEL Buen Fin fueron reales, y para mantener el programa así, hay que denunciar a quienes incumplan, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar.

Con motivo del corte de listón del segundo día del Buen Fin 2022, el líder del comercio organizado dijo que "99.9 por ciento de las ofertas han sido reales históricamente, y creo que por eso se mantiene El Buen Fin, por lo noble del programa y la realidad de sus ofertas", afirmó. Para mantener el programa que ayuda a dinamizar la economía mexicana, invitó a denunciar cualquier abuso en el que algún comercio suba los precios para luego bajarlos.

"Las rebajas ayudarán en estos momentos de alta inflación, porque nos estamos acostumbrando a que los productos cada día están más caros y ahorita con El Buen Fin hay una reducción de precios. Es importantísimo, beneficia a la economía de todos los mexicanos", recalcó.

Por otra parte, dijo que en esta doceava edición se espera que el porcentaje de compras electrónicas aumente de 16.5 por ciento, en 2021, a 20 por ciento este año.

Errores en precios

En una tienda Armani del Estado de México, por error se etiquetó una chamarra en 16 pesos y, tras la intervención de la Profeco, se obligó al negocio a cumplir con el precio publicado. El caso se registró en el Centro comercial Punta Norte, en Cuautitlán Izcalli, donde un consumidor vio una etiqueta de 16 pesos en una chamarra. Los vendedores le explicaron que en realidad su precio era de 15 mil 984 pesos, reportó la Profeco.

Además, HP ofertó una computadora de escritorio en mil 69 pesos, para después cancelar las ventas, lo que también requirió la intervención de la Profeco. Hasta las 14 horas de ayer, Profeco supo de 29 quejas contra HP, porque en su tienda en línea puso un precio de mil 69 pesos a una computadora de escritorio All in one, HP 200, G4.

A los correos de los compradores llegó un correo en el que se les notificó que su compra se cancelaba y que les reembolsarían el pago realizado.