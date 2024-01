Economía mexicana crecerá 3.5% este año: AMLO

El pronóstico que formuló el año pasado para el 2024 se ha mantenido, desafiando las proyecciones pesimistas de algunos economistas, resaltó el Presidente.

En su conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su optimismo sobre el curso de la economía en México para el año en curso, pronosticando un crecimiento del 3.5 por ciento.

El mandatario expresó su confianza en el estado actual de la economía mexicana, afirmando que no vislumbra ningún factor que pueda afectarla negativamente y que el país continuará en la senda del crecimiento. Destacó que el pronóstico que formuló el año pasado sobre el crecimiento del 3.5 por ciento para este año se ha mantenido, desafiando las proyecciones pesimistas de algunos economistas.

" Yo no veo nada que nos pueda afectar, la economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije el año pasado, me gané como dos o tres comidas, porque los economistas, los técnicos, todavía por influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas ", comentó el presidente.

Crecimiento anual

López Obrador subrayó que, a pesar de la pandemia, confía en alcanzar un crecimiento anual del 1.3 por ciento al final de su sexenio, lo que calificó como una "hazaña". Además, hizo hincapié en la importancia de la distribución del ingreso, destacando que el modelo actual ha mejorado significativamente esta variable.

" No sólo porque vamos a crecer, aunque sea poco, 1.3 anual, sino porque hay como dicen los técnicos una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, la mayoría de las veces no se toma en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso, no sólo es crecer, sino distribuir ", afirmó el presidente.

Enfatizó que el progreso debe ir acompañado de justicia social y una distribución equitativa de la riqueza, destacando que el nuevo modelo económico está permitiendo que los ingresos lleguen a los sectores más vulnerables de la población.