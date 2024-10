Trabajadores de Amazon se niegan a regresar a la oficina 5 días a la semana

La política ha molestado a muchos de los empleados de Amazon, quienes dicen que les hace perder tiempo en desplazamientos.

Uno de los principales ejecutivos de Amazon defendió la nueva y controvertida política de jornada laboral de cinco días a la semana, diciendo que aquellos que no la apoyen pueden irse a otra empresa.

En una reunión de todos los miembros de AWS, el director ejecutivo de la unidad, Matt Garman, dijo que nueve de cada 10 trabajadores con los que habló apoyan la nueva política, que entrará en vigor en enero, según una transcripción revisada por 'The New York Post'.

Quienes no quieran cumplir pueden renunciar, indicó.

"Si hay personas que simplemente no trabajan bien en ese entorno y no quieren hacerlo, está bien, hay otras empresas" , dijo Garman.

"Cuando realmente queremos innovar en productos interesantes, no he visto la capacidad de hacerlo cuando no estamos en persona" .

La política ha molestado a muchos de los empleados de Amazon, quienes dicen que les hace perder tiempo en desplazamientos y que los beneficios de trabajar desde la oficina no están respaldados por datos independientes.

Te puede interesar Amazon ahora venderá carritos de super inteligentes a tiendas minoristas

Amazon ha estado aplicando una política de presencialidad de tres días, pero el director ejecutivo Andy Jassy dijo el mes pasado que el minorista pasaría a cinco días para "inventar, colaborar y estar conectado".

A algunos empleados que no habían cumplido previamente se les dijo que "dimitirían voluntariamente" y se les bloqueó el acceso a los sistemas de la empresa.

Amazon, el segundo empleador privado más grande del mundo detrás de Walmart, ha adoptado una línea más dura a la hora de regresar a sus cargos que muchos de sus pares tecnológicos como Google, Meta y Microsoft, que tienen políticas de permanencia en el cargo de dos a tres días.

"De hecho, estoy muy entusiasmado con este cambio" , dijo Garman. "Sé que no todo el mundo lo es" , dijo, señalando que es demasiado difícil lograr los objetivos de la empresa con sólo los tres días obligatorios actuales de trabajo en la oficina.

Un portavoz de Amazon se negó a hacer comentarios.

Garman dijo que bajo la política de tres días, "realmente no logramos nada, como si no pudiéramos trabajar juntos y aprender unos de otros" .

En particular, Garman dijo que los principios de liderazgo de la compañía, que dictan cómo debería operar Amazon, eran demasiado difíciles de cumplir bajo la política actual.

"No puedes interiorizarlos leyéndolos en el sitio web, realmente hay que experimentarlos día a día" , dijo.

Una, "no estar de acuerdo y comprometerse", que se entiende que significa que los empleados pueden expresar quejas pero luego deben sumergirse en un proyecto según lo delineado por los líderes, no es ideal para el trabajo remoto, dijo Garman.