¿Quieres saber cuántas horas jugaste PlayStation? Aquí te decimos

El recuento de todo lo jugado durante un año vuelve para este 2022, ya que en 2021 PlayStation también tuvo la oportunidad de lanzar su Wrap-Up.

El 2022 cierra con buenas noticias para todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, y es que se ha anunciado que aquellos que hayan jugado con alguna de estas dos consolas podrán saber, entre otros datos, la cantidad de horas que le dedicaron a los videojuegos durante estos últimos 12 meses.

PlayStation Wrap-Up 2022: estadísticas sobre lo jugado en el año

Fue el pasado 13 de diciembre que PlayStation anunció a través de su página oficial que ya está disponible el Wrap-Up 2022, un resumen en el cual todos aquellos usuarios que cuenten con una consola PlayStation 4 o PlayStation 5 podrán estar al tanto de sus estadísticas obtenidas durante el año.

Cabe señalar que en este 2022 Sony lanzó una serie de juegos atractivos y exclusivos como: Horizon Forbidden West, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, Elden Ring, Dying Light 2 Stay Human, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Gotham Knights, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Ghostwire: Tokyo y Tiny Tina’s Wonderlands, entre otros.

Y ahora, en agradecimiento por el tiempo que los usuarios invirtieron en sus consolas, PlayStation ya tiene disponible para ellos las estadísticas de todo su año 2022 donde destacan los trofeos conseguidos, los título jugadoss y, por supuestos, las horas disfrutadas.

¿Cómo saber cuántas horas jugaste en el PlayStation durante el 2022?

Para poder obtener las estadísticas generadas durante todo el año, PlayStation ha puesto a disposición de los usuarios 2022 Wrap-Up, un resumen que indicará a los gamers cuál fue su desempeño y logros obtenidos en estos últimos 12 meses.

Lo primero que se debe realizar es entrar a la página oficial de PlayStation y ubicar el apartado “Conclusión de 2022 en PlayStation”, en la cual podrás consultar tu puntuación personalizada y demás estadísticas de juego.

Posteriormente deberás iniciar sesión en PlayStation con una de tus cuentas de Sony, recordando que este resumen estará disponible solo para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Entre las estadísticas reveladas por PlayStation podrás saber cuántos títulos jugaste en 2022, el total de trofeos ganados, los juegos obtenidos por medio de PlayStation Plus, un resumen del título que más jugaste a lo largo del año, así como el total de horas que utilizaste tu consola.

Además, como recompensa por revisar todo tu resumen, PlayStation estará otorgando una sorpresa, y es que regalará un código que podrá intercambiarse por uno de los seis avatares diferentes de Astro Bot, uno de los personajes más populares de la firma japonesa.

Cabe señalar que estas estadísticas estarán disponibles hasta el 13 de enero del año 2023, por lo que PlayStation recomienda no perder la oportunidad de registrarse y obtener las cifras completas así como el regalo personalizado.