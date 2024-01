'Profe, no puedo ir al colegio, mamá está borracha': menor expone a su madre

Una situación inusual se ha vuelto viral en las últimas horas, protagonizada por una pequeña que, tomando el celular de su madre, informó a su escuela que no podría asistir a clases porque "su mamá está bajo los efectos del alcohol".

La historia se ha difundido ampliamente a través de las redes sociales, destacando la peculiar manera en que la estudiante justificó su ausencia.

La niña le explicó a su maestro que no podría ir al colegio porque su mamá estaba "borrach@" y no había lavado su uniforme para asistir.

"Profe, no puedo ir al colegio, mi mamá está borracha. No lavó mi uniforme para venir y ya me voy a atrasar", expresó la pequeña de manera inocente.

Este peculiar incidente ha generado opiniones divididas en las redes sociales, destacando la espontaneidad y sinceridad de la niña al comunicar la situación a su profesor.