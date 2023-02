Exige plaza para dar clases de inglés, pero no sabe el idioma

La acción de una maestra se ha hecho viral en redes sociales debido que a pesar de no contar con una certificación que la acredite como profesora de lenguas, exige tener una plaza para dar clases de inglés.

El usuario de Twitter @Lalogale, publicó el video en el que se observa a una mujer pidiendo la plaza de docencia al justificar que había tomado diplomados.

"Estoy aquí para solicitar un traslado a la escuela Luis Landa, no tengo un diploma en letras y lenguas, pero sí he cursado diplomados", explica.

En el video que circula en internet se ve que ni siquiera es capaz de tener una conversación fluida, no obstante, algunos espectadores le aplauden para motivarla.

Una maestra hondureña pidiendo la plaza de maestra de inglés en una escuela pic.twitter.com/xFxwx6I2I8 — Lalo (@Lalogale) February 1, 2023

"Puse que es hondureña para presumir que por fin no pasó en México", describe en otro tuit.

De acuerdo con el artículo 250 del Código Penal Federal, en el país se sanciona con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien se atribuya el carácter de profesionista sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello.

Algunos de los comentarios en la publicación fueron los siguientes: "Por eso no avanzas, América Latina. Porque no capacitas a tu personal docente y así pretendes educar a los jóvenes", "El no ya lo tienes", "Al menos lo intento, pero hay que ser honestos y decir quiero aprender, y ponerse al tiro".

Con Información del El Universal