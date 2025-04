Desde el Vaticano, Donald Trump advirtió posibles sanciones secundarias a Vladimir Putin ante los ataques a civiles en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones al mandatario ruso Vladimir Putin, en respuesta a los recientes ataques contra zonas civiles en Ucrania.

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) ¿debería ser tratado con sanciones secundarias? ¡Demasiada gente está muriendo!"

El mensaje fue difundido mientras Trump regresaba a Washington tras su participación en el funeral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Encuentro con Zelenski

Previo a su declaración, Trump sostuvo un breve encuentro de 15 minutos con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en uno de los salones ceremoniales de la basílica. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó la reunión como "muy productiva".

Además, ambos líderes compartieron un momento breve con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer.

En un extenso mensaje en su plataforma, Trump renovó sus ataques contra sus antecesores:

"Esta es la guerra de Joe Biden, no la mía. Esto nunca debió haber sucedido y no lo habría hecho si yo hubiera sido presidente", afirmó.

También criticó duramente a la prensa estadounidense, en particular al corresponsal de la Casa Blanca del The New York Times, Peter Baker, acusándolo de sesgo y de presionar por demandas "ridículas" como la recuperación de Crimea por parte de Ucrania.

Trump subrayó que su único involucramiento previo en el conflicto fue el envío de misiles Javelin a Ucrania durante el inicio de la guerra.