¿Blink-182 está de regreso?

Sospechas del regreso de la banda Blink-182 iniciaron hace unos días, cuando el propio Tom publicó una foto al lado de Hoppus y Barker en sus redes sociales.

Para los fans de las calcetas largas, las pulseras de estoperoles y las bermudas que llegaban debajo de las rodillas, la música de Blink-182 es todo un clásico. Temas como "The Rock Show", "All the small things", "First day" o "Adam's song", se convirtieron en parte importante de su adolescencia.

Por casi dos décadas, Mark Hoppus, en la guitarra; Travis Barker, en la batería, y Tom DeLonge, como voz principal, hicieron vibrar a sus miles de fanático alrededor del mundo; sin embargo, una triste noticia llegó en el 2015, cuando Delong se despidió de la banda para pasar más tiempo con su familia y dedicarse a otros proyectos. Pero a siete años de su salida, Blink podría regresar a su alineación original.

Las sospechas iniciaron hace unos días, cuando el propio Tom publicó una foto al lado de Hoppus y Barker en sus redes sociales, a esto se suma los comentarios que ha hecho el actual vocalista Matt Skiba, pues ha puesto en duda su futuro dentro de la agrupación: "Estoy muy orgulloso y agradecido de mi tiempo con Blink-182. Ya veremos", escribió a una seguidora.

Hasta el momento no hay nada confirmado, pero sobra decir que los fans de la banda se encuentran muy emocionados por el posible reencuentro.

Mark, Travis y Matt grabaron juntos dos álbumes, "California" de 2016 y "Nine", que aunque tuvieron muy buen recibimiento por parte del público no fueron tan exitosos como los anteriores. El último show que ofrecieron fue en 2020.

Mientras tanto, DeLonge prepara su debut como director de cine con la cinta "Monsters Of California", que se estrenará a finales de este año.