Alertan por tiroteo en Hamburgo, Alemania; reportan al menos 6 muertos

De acuerdo a medios locales de Alemania el tirador escapó del lugar de los hechos.

Al menos seis personas muertas y varias más lesionados dejó un tiroteo en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, según confirmaron cuerpos de emergencia a varios medios locales.

El autor o autores del tiroteo se han dado a la fuga, según han señalado las mismas fuentes. Por el momento, el número exacto de víctimas y heridos no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

El portavoz policial que se encuentra en el lugar de los hechos tampoco ha confirmado si el perpetrador ha huido.

El suceso ha tenido lugar hacia las 21 horas de este jueves, tiempo local, y desde entonces se han recibido numerosas llamadas de auxilio a los bomberos y la Policía, que han desplazado a la zona gran cantidad de ambulancias y servicios de emergencia.

Los disparos se han producido en un centro religioso de los testigos de Jehová en la calle de Deelböge, en el distrito de Groß Borstel, al norte de la ciudad. Toda la zona está acordonada, con calles y carreteras cortadas, y las fuerzas de seguridad han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas y que busquen refugio en un edificio si están por la calle.

"Hasta el momento no existe información fidedigna sobre el móvil del crimen, han añadido. La cuenta oficial ha pedido a los ciudadanos que no compartan hechos sin comprobar y que no difundan rumores", añadió la Policía de Hamburgo.

Alertan a ciudadanos

El lugar de culto en el que se ha producido el tiroteo es un edificio de tres plantas situado en una calle de seis carriles en una zona poco densa de casas bajas. Los habitantes de esta área han sido alertados a través de una aplicación del teléfono móvil que avisa de emergencias y que en este caso ha informado de "peligro extremo".

Según las primeras informaciones, este es el único lugar donde se han escuchado disparos.

Las primeras imágenes del lugar de los hechos muestran una gran concentración de ambulancias y vehículos policiales y decenas de agentes frente al edificio, algunos de ellos con uniforme y armas de los grupos de operaciones especiales.

En una fotografía publicada por Bild se aprecia lo que describe como el cuerpo de una de las víctimas tendido en la entrada del centro. En un perchero en el hall del edificio se ven muchos abrigos colgados, lo que podría indicar que se estaba produciendo una reunión dentro con varios asistentes.

Con información de El País