Tesla demanda a propietario por modificar su Cybertruck

Latino enfrenta una demanda millonaria de Tesla por modificar su Cybertruck, tras agregar un accesorio para su trabajo diario.

Emmanuel, un hombre latino, enfrenta una demanda de Tesla por modificar su Cybertruck, lo que podría costarle 500 mil dólares. A través de TikTok, Emmanuel reveló que la compañía fundada por Elon Musk lo demandó por agregar un accesorio al vehículo, utilizado para transportar materiales en su trabajo diario.

La demanda exige una cifra millonaria, alegando que la modificación compromete la seguridad del automóvil.

Te puede interesar Trump amenaza con expulsar a migrantes que están bajo programas de Biden





El problema surgió cuando Emmanuel, un trabajador que utiliza su Cybertruck para labores cotidianas, decidió instalar una canasta en la parte superior del vehículo para transportar cemento y madera.

"No creo que por esto me estén demandando", expresó Emmanuel en su video de TikTok, destacando que no alteró el diseño original del vehículo. Sin embargo, Tesla mantiene que cualquier cambio en la estructura de sus automóviles puede comprometer la garantía y el rendimiento del vehículo.

@hasslotumismo Aclarando la demanda de medio millón, de Tesla, por modificar Cybertruck ? original sound - emmanuel

¿Por qué Tesla demanda modificaciones?

La Cybertruck, conocida por su diseño futurista y durabilidad, es un vehículo eléctrico desarrollado por Tesla. La empresa exige que los propietarios mantengan intacto el diseño original, ya que cualquier alteración puede afectar su funcionamiento y seguridad. Tesla es clara en su política de prohibir modificaciones, algo que Emmanuel desconocía al agregar el accesorio.

Emmanuel, que pagó alrededor de $136,000 dólares por la camioneta, ahora se enfrenta a un costo mucho mayor debido a la demanda. "Se me hace horrible... pagué 136 mil por el carro, y para que te demanden por medio millón, se me hace una aberración", lamentó en el video. A pesar de su preocupación, tiene 60 días para resolver el conflicto legal.

La política de Tesla y las demandas

Al comprar un vehículo de Tesla, los propietarios firman acuerdos que les impiden hacer modificaciones que no estén aprobadas por la empresa. Este es el principal argumento en la demanda que enfrenta Emmanuel. Tesla asegura que cualquier cambio estructural, como la instalación de la canasta en la Cybertruck, puede comprometer el rendimiento del vehículo y la seguridad del conductor.

Este caso plantea preguntas sobre las políticas restrictivas de Tesla y el impacto que tienen en los propietarios de sus vehículos, quienes podrían enfrentar sanciones legales si no respetan los términos de uso del fabricante.