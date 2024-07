"Perdí la pantorrilla": Tabatha narra el ataque de tiburón que vivió en EU

La mujer fue una de las víctimas de un escualo que llegó a las costas de la Isla del Padre en Texas, lugar donde Tabatha y su esposo festejaban el cumpleaños de una de sus hijas y el asueto por el 4 de julio.

Lo que comenzó como una cálida mañana de diversión en Isla del Padre, Texas, se transformó rápidamente en una pesadilla para Tabatha Sullivent, quien vivió el horror de ser atacada por un tiburón.

Ayer, desde su cama en un hospital de San Antonio, Tabatha relató el aterrador momento en el que perdió su pantorrilla izquierda y la valiente acción de su esposo Cary, que le salvó la vida.

El ataque de tiburón, que también afectó a otras tres personas en la isla ese mismo día, dejó a Tabatha con una grave lesión.

Te puede interesar Héroe rescata a esposa de feroz ataque de tiburón

"Un tiburón me atacó" , contó a través de una cuenta de GoFundMe.com, creada por su familia para cubrir los costos de su atención médica.

Al momento de esta redacción, la campaña ha recaudado poco más de 22 mil dólares, y su meta es de 30 mil, misma a la cual ya han aportado 542 personas con sus donaciones.

"Menos mal que fui yo y no los niños con los que estaba nadando" , dijo Tabatha. "Nadé más cerca de la playa y me sacaron. El tiburón seguía persiguiéndome y Cary lo golpeó, probablemente evitó que me comiera" .

| Bañista es atacada por un tiburón en la Isla del Padre en Texas



Un tiburón atacó gravemente a una mujer que nadaba en la playa de la Isla del Padre, en Texas, durante las celebraciones del 4 de julio. Servicios de emergencia atendieron a la mujer en el lugar y… pic.twitter.com/Eaw5jv2kZc — ALERTAS MUNDIAL ? (@AlertasMundial) July 5, 2024

A pesar de haber perdido la pantorrilla izquierda, Tabatha mantiene algo de movimiento en los dedos de los pies y circulación en el pie, aunque reconoce que "probablemente no tendré movilidad completa cuando me 'recompongan' los médicos y no tendré la misma pierna que tenía antes. Pero estoy viva" .

El ataque ocurrió mientras Tabatha y Cary disfrutaban de la playa para celebrar el cumpleaños número 15 de su hija menor y el asueto del 4 de julio. Tras el ataque, ambos lograron nadar hasta la orilla, donde recibieron ayuda de otros bañistas y rescatistas.

Actualmente, la pareja se recupera en un hospital de San Antonio, donde Tabatha podría recibir un injerto de piel el próximo miércoles o jueves. Su hija Skylar informó que "necesitan seguir limpiando la herida. El médico dijo que tiene esperanzas de poder salvarle la pierna, siempre y cuando no se produzca una infección" .

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA