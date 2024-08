Claudia Sheinbaum invita a Vladimir Putin a su toma de posesión

La invitación se le hizo llegar al Presidente mediante la embajada de México en Rusia.

El equipo de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa—coordinado por Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores —comenzó a enviar invitaciones a los presidentes y presidentas de diversos países para que asistan como invitados especiales a la toma de posesión el 1 de octubre de la ganadora de las pasadas elecciones presidenciales del 2 de junio.

Una de las invitaciones formales ha llegado al presidente ruso Vladimir Putin, la cual se le hizo llegar mediante la embajada de México en Rusia.

La Embajada de Rusia en Ciudad de México ha confirmado que el gobierno ruso ha recibido la invitación para asistir a la ceremonia. Sin embargo, la visita del líder ruso podría enfrentar complicaciones debido a que México está sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

El país es signatario del Estatuto de Roma en 2005, lo que implica que está sujeto a las decisiones de la CPI, la cual anteriormente ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso. No obstante, Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, ha afirmado que Rusia considera esta orden como ilegítima y no reconoce la autoridad de la CPI, ya que Rusia no es parte del Estatuto de Roma.

Ecuador y Perú no son invitados

En días pasados, Sheinbaum informó que no invitarán a Perú ni a Ecuador a su toma de protesta, ya que indicó que está de acuerdo con las políticas implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que restringen las relaciones entre México y ambos países.

" Se han estado enviando pues prácticamente a todo el mundo invitaciones. Obviamente Ecuador Perú pues no ¿verdad? porque estamos de acuerdo con la política que se ha tenido (...) ", comentó el pasado 31 de julio.

Cabe mencionar que Sheinbaum, después de haber tomado protesta, dará un mensaje en el Zócalo capitalino sobre sus 100 días de Gobierno, y posteriormente se va a reunir en privado con los mandatarios de diversos países.