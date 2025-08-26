La presidenta de México, Claudia Sheinbaum hace énfasis en que el director de la DEA, Terrance Cole, puso al "mismo nivel" al ex secretario de seguridad Genaro García Luna con 'El Mayo' Zambada y el Chapo Guzmán, durante la conferencia de prensa del Departamento de Justicia de EU realizada ayer

La presidenta de México Claudia Sheinbaum hizo énfasis al hecho de que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Terrance Cole, haya mencionado y puesto “al mismo nivel” la captura de dos capos ‘El Mayo’ Zambada y al Chapo Guzmán con el ex secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien trabajó en el sexenio de Felipe Calderón.

Durante la mañanera de este martes 26 de agosto, le preguntaron a la mandataria de México su opinión sobre la conferencia de prensa que realizaron autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos el día de ayer en la que celebraron como un éxito el hecho de que ‘El Mayo’ Zambada se haya declarado culpable en el tribunal, por los delitos relacionados al crimen organizado y sobre la participación del Gobierno de México en la detención del líder del cártel de Sinaloa.

“La propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos, de todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos en la delincuencia organizada”, dijo Claudia Sheinbaum.

En la conferencia Pamela Bondi, la fiscal general de Estados Unidos fue quien inició con el anuncio a la prensa estadounidense del éxito que significa en la lucha contra los cárteles de drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo. También estuvo el director de la DEA, Terrance Cole, quien dijo que no van a parar en el combate contra el tráfico de drogas, como un mensaje dirigido al mundo.

Sin embargo, también mencionó que tienen a ‘El Mayo’ Zambada, a el Chapo Guzmán y a Genaro García Luna detenidos y en investigaciones. Por lo que Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina dijo que eso le llamó más la atención, que pone “al mismo nivel” a los dos capos y al ex secretario de seguridad de Felipe Calderón.

Lo que más me llamó el día de ayer la atención no se si dieron cuenta el director de la DEA: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes el primero García Luna, el segundo el chapo, el tercero el mayo, osea pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue el secretario de seguridad de Calderón Claudia Sheinbaum

