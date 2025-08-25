En rueda de prensa que fue transmitida en el Departamento de Justicia, Pam Bondi, fiscal general, junto con el administrador de la DEA, Terrance Cole, Chad Yarbroughh Director de Operaciones del FBI, Derek W. Gordon director del HSI celebraron los avances de las acciones contra el narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a la prensa de manera oficial que Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable y con esto las investigaciones realizadas en su contra continuarán y él permanecerá en la cárcel.

En rueda de prensa presencial y transmitida en el canal oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunieron los fiscales de diferentes estados de Estados Unidos como Florida, Texas, Nueva York y otros, liderados por Pamela Bondi, fiscal general quien inició el anuncio a los medios de comunicación.

Pamela Bondi dijo que al declararse culpable Ismael ‘El Mayo’ Zambada en participar en diferentes tipos de delitos con organizaciones criminales que “han matado brutalmente a personas” con drogas se cumplen las órdenes del presidente Donald Trump de combatir a los cárteles de tráfico que operan en México.

Explicó que ‘El Mayo’ Zambada era parte del cártel de Sinaloa que con “químicos importados de China, hacen la droga en México y la distribuyen en Estados Unidos” . Además participó en otros crímenes como asesinatos, secuestros y otros relacionados al crímen organizado.

“Es un éxito en contra del tráfico de drogas”, dijo Pam Bondi, sobre la declaración de admitirse culpable por parte del líder del cártel de Sinaloa.

Por su parte el Administrador de la DEA (Administración para el Control de Drogas), Terrance Cole, dijo “mandaremos el mensaje a los cárteles, al mundo, que la DEA no parará para hacer justicia”.

Derek W. Gordon director del Homeland Security Investigations y Chad Yarbrough Operations Director FBI, dijeron que durante tres décadas ‘El Mayo’ Zambada y a el Chapo Guzmán operaron en el tráfico de droga y los investigaron por lo que consideran que esto es un éxito para las corporaciones de seguridad de Estados Unidos.

Al final del anuncio de prensa, Pam Bondi permitió cuatro preguntas y uno de los reporteros presentes le preguntó sobre la participación del gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, en estas acciones y Pam Bondi respondió que tienen un acuerdo con el gobierno de este país.

"'El Mayo' era como un rey y ahora es un criminal, vivía en un palacio ahora en una prisión", dijo Pam Bondi.

Durante la conferencia de prensa mencionaron que en estas investigaciones están implicados líderes de cinco cárteles y que personas que han detenido y dan información para las investigaciones están: Ovidio Guzmán el hijo de El Chapo y Genaro García Luna, quien fue el secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.