Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal federal en Nueva York.

El líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, fue sentenciado este lunes 25 de agosto de 2025 en Nueva York a cadena perpetua, tras declararse culpable de dos cargos federales por narcotráfico.

La audiencia, realizada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y presidida por el juez Brian Cogan, concluyó a las 12:34 p.m. con el anuncio de la sentencia y la orden de confiscación de 15 mil millones de dólares.

Durante su comparecencia, Zambada, de 75 años, reconoció medio siglo de liderazgo criminal al frente del Cártel de Sinaloa.

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, declaró.

El capo relató que inició en el tráfico de drogas en 1969, primero con marihuana y después con cocaína, actividad que, según sus propias palabras, lo llevó a introducir 1.5 millones de kilos de cocaína a Estados Unidos.

Al final de su intervención pidió perdón:

“Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones”.

Escena en la corte

De acuerdo con reportes de prensa, Zambada apareció en la corte con uniforme azul de prisión y un overol naranja, caminando con dificultad y mostrando el cabello canoso y barba recortada.

El periodista Arturo Ángel informó que, ante una sala llena de fiscales, agentes de la DEA y medios, el sinaloense renunció a su derecho de juicio y apelación, señalando que “llegó el momento de reconocer medio siglo de actividad criminal”.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto rural de Doña Ana, Nuevo México, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Su aprehensión provocó una crisis en la estructura del Cártel de Sinaloa, con disputas internas que aún mantienen focos de violencia en Sinaloa.

La defensa legal del capo, encabezada por el abogado Frank Pérez, aseguró que no habrá más declaraciones sobre el caso:

“La información de El Mayo Zambada se queda con El Mayo Zambada”.