Hallan tráiler abandonado con 42 cuerpos en San Antonio; serían migrantes

Las autoridades de San Antonio, Texas, en Estados Unidos han confirmado el hallazgo de un tráiler abandonado con 42 cuerpos en su interior, además de 16 personas trasladadas a hospitales; estas victimas serían migrantes.

Hasta 42 personas sin vida fueron halladas en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, mismos que se presume serían migrantes, y que según los primeros reportes, fueron encontrados con otras 16 personas que han sido trasladadas para su atención medica.

Hasta el momento no se tiene clara las causas de la muerte de estas personas, pero se informa que la asfixia y la ola de calor que atraviesa el estado de Texas podrían ser las causas de este lamentable suceso.

Se informa que el Departamento de Policía de San Antonio busca al conductor del vehículo, mismo que abandonó el tráiler cerca de las vías del tren entre Quintana Road y Southwest Side.

BREAKING: Number of bodies found inside 18-wheeler truck in San Antonio, Texas, rises to 42 - KSAT pic.twitter.com/i5A65ANy11 — BNO News (@BNONews) June 28, 2022

MARCELO EBRARD LAMENTA EL HECHO

El canciller de México, Marcelo Ebrard, usó sus redes sociales para mandar sus condolencias a las familias de las victimas de este hecho, además de aclarar que hasta el momento no se tiene las nacionalidades de este lamentable suceso, por lo que aún no se tiene datos de algún connacional afectado.

La cuenta del Consulado Mexicano en San Antonio (@ConsulMexSA) dio a conocer que el cónsul Rubén Minutti se traslada al punto de los hechos para conocer si hay mexicanos involucrados en este hecho.

Tragedia en Texas. Asfixiados en la caja del trailer según se informa. Cónsul en ruta al punto. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades. https://t.co/4d7hDErHwo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL