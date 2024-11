Reportero despedido por simular ensuciarse de lodo en cobertura de la DANA

El video muestra a Rubén Gisbert arrodillándose para cubrir sus rodillas de barro, lo que rápidamente generó una ola de críticas en redes al tomarse su acción como una falsedad para agregar dramatismo a su trabajo.

El abogado y colaborador televisivo Rubén Gisbert se ha convertido en el centro de una controversia en redes sociales después de que se difundiera un video en el que aparece intencionalmente manchándose de lodo durante la cobertura sobre las afectaciones por el paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Las reacciones inundaron las redes sociales este lunes luego de se viralizaran las imágenes en las que se ve al enviado especial del programa 'Horizonte', del canal Cuatro de España, en la zona afectada de Catarroja, Valencia.

El video captado desde una ventana muestra a Gisbert arrodillándose para cubrir sus rodillas de barro, lo que rápidamente generó una ola de críticas en redes al tomarse su acción como una falsedad para agregar dramatismo a su trabajo.

¡NO OS FIÉIS DE NADIE ESTOS DÍAS!



El agitador Rubén Gisbert se da cuenta de que está poco manchado antes de entrar al programa de Iker Jiménez y literalmente se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Después dice “estamos listos”. pic.twitter.com/paXPIeYnzB — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 4, 2024

Iker Jiménez, presentador y director de Horizonte, condenó la acción de Gisbert y anunció que no volverá a colaborar en su programa.

A través de un mensaje en la red social X, Jiménez expresó su sorpresa y decepción, pese a reconocer el esfuerzo de Gisbert en el traslado de medicinas a las zonas afectadas por la tormenta.

Estoy perplejo. Un video de Ruben Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos,

Tomaré mis medidas. pic.twitter.com/QvMCfqJVJT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 4, 2024

Gisbert se justifica

En respuesta a las críticas en redes sociales, Gisbert publicó un video en redes sociales explicando su versión.

El colaborador admitió que decidió mancharse intencionalmente para que sus rodillas parecieran acordes al entorno tras haber estado en un garaje con agua y barro.

Sin embargo, aseguró que su acción buscaba dar coherencia a la cobertura y acusó a los críticos de orquestar una campaña de difamación en su contra.

“Me equivoqué, lo siento. No esperaba que me estuvieran vigilando y grabando” , comentó, y afirmó que el error no desmerece su labor de apoyo en las zonas afectadas.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la autenticidad y responsabilidad en el periodismo, especialmente en la cobertura de desastres naturales.

ESTO HICE Y ESTO ESTOY HACIENDO, DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/eqednEY9vb — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) November 4, 2024