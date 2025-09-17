La Fiscalía presentó este martes cargos por homicidio agravado y seis delitos adicionales contra el joven de 22 años.

Los fiscales del condado de Utah presentaron este martes 16 de septiembre cargos formales contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Robinson, de 22 años, fue imputado por homicidio agravado y otros seis cargos, entre ellos obstrucción de la justicia, manipulación de testigos, descarga agravada de arma de fuego y comisión de un delito violento en presencia de un menor. La Fiscalía anunció que solicitará la pena de muerte.

El documento de acusación, basado en pruebas forenses y testimonios, detalla que el sospechoso planeó el ataque durante más de una semana y confesó sus intenciones tanto en mensajes de texto como en una nota dirigida a su compañero de cuarto. En esos escritos, Robinson afirmó que Kirk "difunde demasiado odio" y que estaba "harto de su odio".

Las investigaciones revelan que el joven se posicionó en un tejado del campus desde donde disparó contra Kirk el 10 de septiembre. Cámaras de seguridad captaron a un individuo vestido de negro accediendo a la zona y huyendo tras el disparo, portando lo que parecía ser un rifle.

El arma, un rifle de cerrojo Mauser Modelo 98 calibre .30-06 con mira telescópica, fue hallada envuelta en una toalla en una zona boscosa cercana. Análisis forenses confirmaron ADN de Robinson en el gatillo, el casquillo disparado y la munición.

Los fiscales también expusieron que Robinson intentó encubrir sus acciones: ocultó o desechó la ropa usada durante el ataque, pidió a su compañero de cuarto que borrara mensajes incriminatorios y lo instruyó para no hablar con la policía.

Entre las pruebas destacan casquillos con inscripciones de tono político, irónico y alusivo a memes en internet, lo que, según los investigadores, refleja una combinación de motivaciones políticas y culturales propias del entorno digital en el que Robinson estaba inmerso.

La familia del acusado jugó un papel clave en su entrega. Sus padres lo identificaron en las imágenes de vigilancia difundidas tras el crimen y lo convencieron de acudir a las autoridades junto a un amigo de la familia, exagente del sheriff. Robinson se entregó 33 horas después del tiroteo.

Charlie Kirk, de 31 años, aliado cercano del presidente Donald Trump, murió tras recibir un disparo mientras participaba en un acto público en la UVU. El caso ha conmocionado a Estados Unidos y reavivado el debate sobre la violencia política en el país.

