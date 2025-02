Tri-Union Seafoods retiró del mercado lotes específicos de atún enlatado comercializado bajo las marcas Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, que se distribuyeron en cadenas como Costco y Walmart.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta instando a los consumidores a no ingerir ciertas latas de atún enlatado de la empresa Tri-Union Seafoods, debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum, causante del botulismo, una enfermedad rara pero potencialmente mortal.

Tri-Union Seafoods, con sede en El Segundo, California, retiró del mercado lotes específicos de atún enlatado comercializado bajo las marcas Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, que se distribuyeron en cadenas como Costco, Walmart, Kroger, Safeway, Publix y Harris Teeter, entre otras.

La empresa detectó un defecto en las tapas "abre fácil" de algunas latas, lo que podría provocar filtraciones y permitir el crecimiento de la bacteria.

Los productos afectados tienen fechas de caducidad entre 2027 y 2028 y fueron vendidos en varias regiones de Estados Unidos, incluyendo Texas, Florida, Georgia, Nueva York y California.

Riesgos del botulismo

El botulismo es una intoxicación grave que afecta el sistema nervioso y puede causar síntomas como:

Dificultad para respirar y parálisis

Visión borrosa y caída de los párpados

Dificultad para hablar o tragar

Náuseas, vómitos y calambres abdominales

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la toxina botulínica es extremadamente peligrosa y puede ser mortal.

No se han reportado casos de enfermedad hasta el momento, pero la FDA recomienda no consumir los productos retirados, incluso si no presentan signos visibles de deterioro.

Opciones para los consumidores

Las personas que hayan adquirido estas latas pueden:

Devolverlas al lugar de compra para obtener un reembolso completo

Contactar a Tri-Union Seafoods al teléfono 833-374-0171 para recibir un kit de recuperación y un cupón

al teléfono 833-374-0171 para recibir un kit de recuperación y un cupón Desecharlas de manera segura

Los expertos recomiendan verificar que los envases enlatados estén en buenas condiciones y seguir las prácticas seguras de conservación de alimentos. En caso de presentar síntomas de botulismo, se debe buscar atención médica inmediata, ya que el tratamiento oportuno con antitoxina puede ser crucial.