Los veterinarios no pudieron obtener una lectura ecográfica adecuada del Kroshik debido a la gran cantidad de peso que cargaba.

El personal de un refugio rescató a un gato de un hospital ruso; pesaba 17 kilos y no podía caminar, reportaron medios como The New York Post. El felino era alimentado a base de galletas y sopa cuando se descubrió su rechoncha condición, informó Newsflash.

Se cree que el personal del hospital disfrutaba alimentando a Kroshik, nombre del animal, hasta tal punto que las cosas se volvieron más que un poco exageradas.

" La historia de Kroshik es un caso extremadamente raro de alguien que amaba tanto a un gato que lo alimentó hasta dejarlo en ese estado ", explicó un portavoz del refugio Matroskin en Prem.

Los veterinarios del refugio aparentemente no pudieron obtener una lectura ecográfica adecuada del felino durante un control médico, debido a la gran cantidad de peso que cargaba Kroshik. El gato ha sido puesto a dieta estricta en el refugio, con la esperanza de que vuelva a su peso ideal, que es de 4 kilos y medio.

El felino también tendrá que ejercitarse en una cinta de correr, una vez que pueda caminar, reportó The New York Post.