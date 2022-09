El mundo perdió un líder, yo una abuela: Príncipe Guillermo

El Príncipe Guillermo publicó un emotivo comunicado sobre la muerte de la Reina Isabel II, después de que la monarca de 70 años muriera el jueves 8 de septiembre.

"El jueves, el mundo perdió a un líder extraordinario, cuyo compromiso con el país, los Reinos y la Commonwealth fue absoluto. Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su histórico reinado.

"Yo, sin embargo, he perdido a una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina en mi quinta década", escribió en su portal oficial.

Guillermo continuó diciendo que su esposa también contó con 20 años de la guía y el apoyo del difunto monarca, mientras que sus hijos tuvieron la afortunada oportunidad de "pasar vacaciones" y "crear recuerdos" con ella que durarán toda la vida.

"Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin Grannie se sienta realmente real", continuó.

"Le agradezco la amabilidad que nos mostró a mi familia y a mí. Y le agradezco en nombre de mi generación por dar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública que fue de otra época, pero siempre relevante para todos nosotros".

El Duque y la Duquesa de Gales fueron los primero en emitir una declaración de luto después de que la familia real anunciara que Isabel había fallecido en su casa de vacaciones escocesa.