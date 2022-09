Buckingham muestra tumba de Isabel II

El Palacio de Buckingham publicó la primera imagen de la tumba de Isabel II en Windsor, que muestra que se reunió con su esposo, sus padres y su hermana.

El nombre de Su Majestad ahora se muestra simplemente inscrito en la losa de piedra negra belga, en letras doradas, junto a la Reina madre, el ex Rey y el Duque de Edimburgo, quien murió a los 99 años hace más de un año, debajo de la Capilla de San Jorge.

La nueva losa reemplaza la antigua piedra que llevaba los nombres y las fechas de nacimiento y muerte de Jorge VI y su esposa, Isabel. Ahora contiene, en forma de lista,'George VI 1895-1952' e 'Elizabeth 1900-2002', y luego 'Elizabeth II 1926-2022' y 'Philip 1921-2021.

Entre las dos parejas hay una insignia de la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más antigua y noble del país. Los cuatro eran miembros de la orden y la Capilla de San Jorge, donde se encuentra la capilla conmemorativa, es su hogar espiritual.

También en la capilla está la hermana de la reina, la princesa Margarita, quien murió un mes antes que la reina madre a la edad de 71 años en 2002, ya que la familia real de Windsor ahora se reunió para siempre.

"El público puede presentar sus respetos en la Capilla de San Jorge a partir del jueves 29 de septiembre comprando un boleto para la visita al castillo", dio a conocer Daily Mail.