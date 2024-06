Seguirá EU discusión de reforma a Poder Judicial: Embajador

Sin embargo, enfatizó, corresponderá a los mexicanos decidir la reforma y la manera en la que se va a designar a jueces, magistrados y ministros.

Estados Unidos seguirá con interés la discusión para reformar el Poder Judicial, aseguró el Embajador de ese país en México, Ken Salazar.

Sin embargo, enfatizó, corresponderá a los mexicanos decidir la reforma y la manera en la que se va a designar a jueces, magistrados y ministros.

"Si hay elecciones o no hay elecciones, todo eso es decisión de los mexicanos. Nosotros, los Estados Unidos, no podemos imponer nuestras opiniones ni nuestros sistemas", indicó.

El diplomático, quien fue Fiscal en el Estado de Colorado, dijo que es importante contar un sistema de justicia fuerte, pues es indispensable para garantizar la seguridad y la prosperidad.

"La meta, yo creo, de todos, es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un Poder Judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de los temas, incluso lo de la seguridad.

"Conozco y podía comentar de delincuentes que en parte están ahí sin extradición, en parte por lo que no se ha hecho por el Poder Judicial, pero no me voy a meter en eso", comentó.

Relación bilateral

Salazar felicitó de nueva cuenta a la virtual presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, y consideró que durante su Administración se profundizará la relación bilateral y la cooperación en distintos temas de la agenda.

"Vamos a trabajar con el Presidente López Obrador de este tiempo hasta el primero de octubre y lo haremos como lo hemos hecho por los últimos tres años. Y también lo haremos después del primero de octubre con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

"El objetivo de nosotros está claro: unir hasta más profundo la buena relación entre Estados Unidos y México como vecinos, como socios iguales y como familia", señaló.

México y Estados Unidos, destacó Salazar, son los socios comerciales más importantes del mundo y continuarán trabajando para mejorar su prosperidad y seguridad.