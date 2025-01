¿Quiénes son los hijos de Donald Trump y a qué se dedican?

Donald Trump tiene cinco hijos, fruto de sus tres matrimonios, quienes han desempeñado diversos roles tanto en el mundo empresarial como en la política.

Este lunes 20 de enero, Donald Trump asumió oficialmente el cargo de presidente número 47 de los Estados Unidos, un acontecimiento que ha marcado un hito en la historia política del país.

Este evento no solo representa el regreso de Trump a la Casa Blanca, sino que también lo convierte en el primer presidente en obtener un segundo mandato tras un periodo intermedio, un hecho sin precedentes.

Además, es el primer delincuente convicto en llegar a la presidencia, lo que añade una capa de complejidad a su figura política y a su reintegración en el poder.

Durante su discurso de investidura, Trump estuvo acompañado de su esposa Melania y de sus hijos, quienes llegaron al Capitolio temprano para mostrar su apoyo. En una imagen que simboliza la unidad familiar, la familia Trump se abrazó al finalizar el evento, dejando claro el peso emocional que representó este momento para ellos.

Donald Trump tiene cinco hijos, fruto de sus tres matrimonios. Los tres primeros, Donald Jr., Ivanka y Eric, nacieron de su relación con Ivana Zelníčková, una exmodelo y empresaria checa con quien estuvo casado hasta 1992.

En 1993, Trump se casó con Marla Maples, con quien tuvo a Tiffany. Finalmente, en 2005, Trump contrajo matrimonio con Melania Knauss, con quien tuvo a Barron William Trump, su hijo menor.

Los hijos de Donald Trump han desempeñado diversos roles tanto en el mundo empresarial como en la política.

Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr., nacido el 31 de diciembre de 1977 en Manhattan, Nueva York, es el hijo mayor del expresidente y de la exmodelo Ivana.

Desde joven, mostró interés por los negocios familiares, lo que lo llevó a estudiar Economía en la Universidad de Pensilvania, específicamente en la Escuela de Negocios Wharton, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos importantes en la Trump Organization, destacándose en el desarrollo y las adquisiciones inmobiliarias como vicepresidente ejecutivo.

Además de su papel en la empresa familiar, ha sido un defensor activo de las políticas de su padre. En la campaña presidencial de 2024, se mencionó su influencia en la elección del compañero de fórmula del presidente.

Estuvo casado con la actriz y exmodelo Vanessa Haydon, con quien tuvo cinco hijos.

Ivanka Trump

Ivanka Marie Trump, nacida el 30 de octubre de 1981, y también hija de su primer matrimonio con Ivana, ha tenido una trayectoria multifacética. Comenzó su carrera como modelo, pero pronto se unió a la Trump Organization, donde ha desempeñado un papel clave.

A lo largo de los años, Ivanka ha sido una figura prominente en el mundo de los negocios y el emprendimiento, pero su carrera dio un giro cuando decidió involucrarse más activamente en la política.

Durante la presidencia de su padre, ocupó el cargo de Asesora Principal de la Casa Blanca, donde trabajó en varias iniciativas sociales y económicas.

Está casada con Jared Kushner, quien también desempeñó un papel crucial en la administración de Donald Trump, y juntos tienen tres hijos.

Eric Trump

Eric Trump, nacido el 6 de enero de 1984, es el tercer hijo de Donald Trump e Ivana Trump. Al igual que sus hermanos, se ha dedicado a la Trump Organization, donde ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo, centrando su trabajo en el desarrollo y la gestión de los bienes de la empresa familiar.

A lo largo de las campañas presidenciales de 2016 y 2020, Eric jugó un papel importante en la recaudación de fondos y en la organización de eventos para captar el apoyo popular.

También ha incursionado en proyectos filantrópicos, siendo el fundador de la Fundación Eric Trump, cuyo objetivo principal es inspirar a los jóvenes a participar activamente en sus comunidades.

En lo personal, Eric Trump está casado con Lara Yunaska, con quien tiene dos hijos. Lara, exconsejera de comunicaciones, también tuvo un rol en la campaña presidencial de su suegro.

Tiffany Trump

Tiffany Trump, la única hija de Donald Trump con su segunda esposa, Marla Maples, ha mantenido un perfil más bajo que sus hermanos mayores.

Nacida el 13 de octubre de 1993, Tiffany se dedicó a estudiar Derecho en la Universidad Georgetown, donde se graduó en 2016. A pesar de sus estudios en derecho, su vida profesional ha estado más vinculada a su interés por la política, aunque ha mantenido una participación menos visible en comparación con sus hermanos.

Tiffany ha estado presente en algunos eventos públicos organizados por su padre, pero en general ha optado por mantener un perfil privado.

Barron William Trump

Barron Trump, nacido el 20 de marzo de 2006, es el hijo menor de Donald Trump y Melania Trump. A diferencia de sus hermanos mayores, Barron ha mantenido una vida privada, lejos de los reflectores mediáticos.

Durante la presidencia de su padre, vivió en la Casa Blanca y acompañó a sus padres en varios eventos públicos, pero rara vez ha participado en actividades políticas o empresariales.

Barron recibió su educación primaria en la Columbia Grammar and Preparatory School en Manhattan, y posteriormente continuó sus estudios en la Oxbridge Academy en West Palm Beach, Florida. Actualmente, cursa sus estudios universitarios en la Universidad de Nueva York, en la Stern School of Business, lo que sugiere que, aunque sigue los pasos de su familia en términos de educación, aún no se ha definido su futuro profesional.