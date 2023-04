Fallece el reconocido conductor Jerry Springer

Por 27 años estuvo a cargo del programa de The Jerry Springer Show, que marcó un hito en la televisión en los Estados Unidos.

Este jueves se confirmó el fallecimiento del reconocido conductor de televisión, Jerry Springer a la edad de 79 años.

De acuerdo a fuentes cercanas al conductor, Springer falleció en su hogar en Chicago, después de haber desarrollado una “breve enfermedad”.

Según el medio TMZ aseguraron se trató de un cáncer de páncreas que se desarrolló muy rápidamente a lo largo de los últimos meses.

¿Quién era Jerry Springer?

Actor y ex político estadounidense, nacido en Londres, Inglaterra, el 13 de febrero de 1944. Sus padres eran judíos alemanes que huyeron de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y se establecieron en el Reino Unido. En 1949, su familia emigró a los Estados Unidos y se estableció en Nueva York.

Después de graduarse de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Springer asistió a la Universidad Northwestern en Chicago, donde obtuvo un título en derecho. Durante su carrera política, Springer se desempeñó como concejal de Cincinnati, Ohio, y luego como alcalde de la ciudad de 1977 a 1978.

En 1991, Springer se convirtió en el anfitrión del programa de televisión "The Jerry Springer Show", que se emitió en la televisión sindicada hasta 2018.

El programa se convirtió en un éxito inmediato debido a su formato sensacionalista y controvertido, que incluía segmentos como "Peleas de chicas en bikini", "Amantes secretos", y "Yo tengo un amante del mismo sexo".

A pesar de las críticas por su contenido explícito y sensacionalista, el programa se convirtió en un fenómeno cultural y se emitió en más de 70 países en todo el mundo.

Su carrera como actor

Además de su trabajo en la televisión, Springer ha tenido una carrera como actor, apareciendo en varias películas y programas de televisión, incluyendo "Ringmaster", "Dancing With the Stars", y "America's Got Talent". También ha sido un comentarista político en varias redes de noticias, incluyendo MSNBC y Fox News.

En el ámbito personal, Springer se casó con su esposa, Micki Velton, en 1973. La pareja tiene una hija llamada Katie. Springer ha hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción a la comida, y ha sido un defensor activo de la salud mental y la adicción.

En resumen, Jerry Springer es un presentador de televisión, actor y ex político estadounidense, conocido por su trabajo en el programa "The Jerry Springer Show".

Aunque ha sido criticado por algunos por su contenido sensacionalista, el programa ha sido muy popular y ha hecho de Springer una figura cultural icónica en los Estados Unidos y en todo el mundo.