Queman urnas con votos anticipados en Estados Unidos

Cientos de boletas con votos anticipados fueron incendiadas en diferentes partes de Estados Unidos.

A menos una semana de los comicios presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, dos buzones electorales fueron incendiados provocando la destrucción de cientos de papeletas.

Los hechos, registrados en Portland, Oregon; y Vancouver, Washington, fueron calificados como "ataque directo a la democracia".

El fuego en el buzón de votación en Portland se extinguió rápidamente, gracias a un sistema de supresión dentro de la caja, así como a la intervención de un guardia de seguridad, dijo la Policía. Allí, tres boletas resultaron dañadas.

En pocas horas, se descubrió otro incendio en un buzón en Vancouver, en Washington. Aunque la urna también tenía un sistema de extinción de fuego, no impidió que cientos de papeletas se quemaran.

"Es desgarrador, es un ataque directo a la democracia" , consideró Greg Kimsey, auditor electo en el condado de Clark.

Autoridades de Portland informaron que los dos incendios estaban conectados. El FBI investiga lo sucedido.

Más de 43.5 millones de estadounidenses ya han emitido su voto por correo electrónico o mediante votación anticipada en persona.

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que 4 de cada 10 votantes en EU dicen que están extremadamente o muy preocupados por los intentos violentos de anular los resultados electorales.