El reencuentro de Drew Barrymore y Justin Long

La expareja más mediática en su momento tiene un reencuentro en el que Barrymore rompe en llanto.

Drew Barrymore se reencontró con Justin Long, con quien protagonizó una de las relaciones más mediáticas de los 2000, luego de que el actor la visitara en el set de su programa de entrevistas, y aunque el encuentro se dio sin ningún percance, la actriz no pudo evitar romper en llanto, al recordar los buenos recuerdos que vivió a lado del intérprete.

Barrymore tiene una trayectoria de más de tres décadas en el mundo de la actuación, pero desde hace dos años probó suerte en la conducción, lanzando su propio programa de revista, titulado "The Drew Barrymore Show", en el que entrevista a personalidades del mundo de la fama.

Luego de dos exitosas temporadas, la actriz de 47 años está por estrenar la tercera temporada de su show, y el primer invitado que se sentará junto a ella para recordar viejas épocas será nada más y nada menos que Justin Long, una de sus exparejas.

Drew y Justin comenzaron a salir en 2008, a partir de ahí entablaron una relación intensa o, al menos, así parecía en las fotografías que capturaron los paparazzi, donde mostraban su afecto con gran efusividad, pues en esa época se convirtieron en una da las relaciones de Hollywood que más le interesaban a la prensa.

Sin embargo, desde que comenzaron su noviazgo, Barrymore y Long rompían y volvían con frecuencia, hasta que en 2010 decidieron separarse definitivamente. A lo largo de su relación, también fueron compañeros de reparto en dos ocasiones, al aparecer en las cintas "A él no le gustas tanto" y "Going the distance".

Ahora, a más de 12 años de haber terminado su relación, la expareja se reencontró con un fuerte abrazo, de acuerdo con un adelanto del estreno del show, pero antes todavía de que Drew y Justin comenzaran con la entrevista, la actriz derramó un par de lágrimas, tras estrechar al actor: "Siento que hemos pasado por mucho juntos", expresó.

Pero todo indica que, pese a su ruptura, Barrymore y Long no cortaron todos los lazos, pues la actriz recordó cuando hablaban por FaceTime y trababa de hacerle ver al actor lo mucho que había cambiado con el tiempo.

"Siempre quise demostrarte que era una persona diferente a cuando salíamos", dijo.

Ante esta confesión, el actor de 44 años aseguró que Drew siempre había sido grandiosa: "Siempre fuiste la mejor", aclaró.

De esa manera, Barrymore mencionó que se habían divertido mucho juntos, pero que el hedonismo y la inmadurez de los dos había acabado con la relación, por más que lo intentaron en más de una ocasión.

Meses atrás, en otro de los episodios de su programa, la actriz ya había hablado de Long, quien luego de romper con Drew también se relacionó con Kristen Dunst y Amanda Seyfried. En esa ocasión, explicó que sabía bien el motivo por el que el actor había logrado relacionarse con grandes mujeres, ya que es muy gracioso, ingenioso y brillante: "Simplemente te dejará boquiabierta", remató.