EU ataca milicias proiraníes en Siria; aseguran acción de defensa

El secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó que los ataques tenían como único propósito proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo ataques precisos contra dos instalaciones en el este de Siria, donde se encontraban presuntamente milicias proiraníes. Estos ataques se llevaron a cabo en respuesta a recientes agresiones contra bases militares estadounidenses en la región, según ha declarado el secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

En un comunicado oficial, Austin afirmó que los ataques tenían como único propósito proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria. Subrayó que estos ataques son independientes del conflicto en curso entre Israel y Hamás, y no representan un cambio en la política de Estados Unidos con respecto a dicho conflicto.

Estados Unidos no busca nuevos conflictos

El jefe del Pentágono instó a todas las entidades estatales y no estatales a evitar acciones que puedan desencadenar un conflicto regional más amplio, enfatizando que Estados Unidos no busca conflictos y no tiene intención ni deseo de involucrarse en nuevas hostilidades. Sin embargo, también advirtió que los ataques respaldados por Irán contra las fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar.

En sus declaraciones, Austin subrayó que la mayoría de los ataques de los grupos armados fueron infructuosos, y mencionó que un contratista falleció a causa de un incidente cardíaco mientras se refugiaba, mientras que otros 21 trabajadores sufrieron heridas leves.

El presidente Joe Biden ha expresado que la seguridad del personal estadounidense es su máxima prioridad y ha dirigido estas acciones para dejar en claro que Estados Unidos no tolerará tales ataques y se defenderá a sí mismo, a su personal y sus intereses.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó atacar objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria como respuesta a los ataques con drones a bases militares estadounidenses en la región pic.twitter.com/gOA1WhpuyR — CROM (@CRNICASMILITAR1) October 27, 2023

Resistencia islámica de Irak

La Resistencia Islámica de Irak, una coalición de milicias iraquíes respaldadas por Irán, ha reivindicado recientemente dos nuevos ataques contra bases militares, una en el nordeste de Siria y la otra en el norte de Irak. Estos ataques incluyeron el lanzamiento de misiles y el uso de drones.

Estados Unidos ha acusado a Irán de facilitar activamente estos ataques, que son llevados a cabo por milicias respaldadas por Teherán en respuesta a los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza después de los ataques realizados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre.

Los ataques de Israel en Gaza han provocado la muerte de miles de palestinos, incluyendo un gran número de niños, en un período de poco más de dos semanas. Además, más de cien palestinos han muerto en Cisjordania en enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y colonos israelíes.

Escenas del lanzamiento de misiles por parte de la Resistencia Islámica en Irak hacia la base aérea estadounidense Abu Hajar - Kharab al-Jir, al noreste de Siria, este miércoles por la noche. pic.twitter.com/iwxdZluYQx — L.A (@L_O_R_E_N_A1984) October 25, 2023

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA