Rey Carlos III lamenta hecho del funeral de Lady Di

También expresó que durante el proceso de duelo, el funeral y la ceremonia de despedida, actuó como si se sintiera "fuera" de su cuerpo, "caminando, haciendo lo que se esperaba" de él protocolarmente en ese entonces.

La muerte de la princesa de Gales, Diana Spencer, fue uno de los hechos históricos a nivel mundial, que tuvo un fuerte impacto en la sociedad británica por el cariño de sus fans de aquella época y por el contexto anterior de infidelidades que había tenido su relación con el entonces príncipe Carlos. Lady Di murió el 31 de agosto de 1991 debido a las heridas que le produjo un accidente de tránsito.

Con el correr de los años, documentales, películas y series, han retratado la historia de la reina Isabel II y la de otros integrantes de la familia real. Al día de hoy siguen habiendo ecos y declaraciones de quienes vivieron la pérdida de Lady Di como protagonistas principales: su hijos, los príncipes Harry y William.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre la muerte de su madre?

Para la serie documental de Apple TV+, "El yo que no puedes ver", con Oprah Winfrey, el príncipe Harry confesó lo mucho que afectó su salud mental la pérdida de su madre cuando tenía 12 años. "No quería la vida", fue parte de su contundente declaración. Además mencionó cómo tomó las condolencias de extraños: "Yo estaba como: 'Esta es mi mamá. Ni siquiera la conociste'".

Los remordimientos del rey Carlos III

En el funeral de Lady Di, una de las imágenes que más conmovió al mundo fue la de sus hijos caminando detrás de su ataúd. En ese entonces, los príncipes William y Harry se unieron a la procesión de despedida de su madre desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Y es acerca de este hecho que un experto real ha explicado qué siente al día de hoy el rey Carlos III.

El autor del libro "The King: The Life of Charles III", Christopher Anderson, tuvo una entrevista con Royally Us y confesó los remordimientos o arrepentimientos del rey Carlos III con respecto al día del funeral de la princesa de Gales, Diana. Al ser consultado por la situación del pasado, mencionó que el hecho de "obligar" a sus hijos a hacer la procesión de una milla, es "algo que todavía lo persigue, probablemente hasta el día de hoy".

Anderson también mencionó que el hijo de la reina Isabel II, "entiende que, hasta cierto punto, él es responsable de que William y Harry tengan que sufrir". Y además agregó: "Fueron, más o menos, intimidados por los hombres de gris que realmente dirigen el Palacio, de los que Diana solía quejarse". En cuanto al hermano de la princesa fallecida, el autor confesó que el arrepentimiento también llegó de parte de Earl Spencer por querer "convencer" William y Harry en el funeral, de caminar detrás del ataúd.