Nicaragua suspende relaciones con el Vaticano tras declaraciones del Papa

El papa Francisco expresó su postura ante el régimen de Daniel Ortega.

El dictador nicaragüense Daniel Ortega dio la orden para romper sus relaciones diplomáticas con el Vaticano, esto tras las tajantes declaraciones del papa Francisco el pasado viernes, donde se refirió al régimen sandinista como una "dictadura grosera y guaranga", además de equiparar el gobierno de Nicaragua con el de una "dictadura hitleriana".

De acuerdo al medio Confidencial, dirigido por el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro, la representante del régimen sandinista en el Vaticano dio a conocer la noticia en la Secretaría de Estado del Vaticano. El ministerio de Relaciones Exteriores dio la declaración oficial en donde no usó el término ruptura sino sino que lo señaló como una "suspensión de relaciones diplomáticas".

“ Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio ", fue parte de lo que dijo el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

En cuanto al obispo que hace mención, se refiere al monseñor Rolando Álvarez, administrador apostólico de la diócesis de Estelí en Nicaragua, quien fue condenado a más de 26 años de prisión debido a delitos considerados "traición a la patria".