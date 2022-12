Fallece el Papa Emérito Benedicto XVI a sus 95 años

Joseph Ratzinger hizo historia cuando renunció, en 2013, convirtiéndose en el primer Papa en dimitir al cargo en casi 600 años.

Conservador, culto, de convicciones firmes, con un carisma nulo y enemigo de cualquier cosa que suene a modernidad. Así era Benedicto XVI, quien murió este sábado 31 de diciembre como papa emérito a los 95 años de edad.

Nacido el 16 de abril de 1927 en la localidad de Marktl am Inn, en Baviera, fue el tercer –y menor- hijo de un matrimonio conservador. Desde pequeño, Joseph manifestó su intención de ser sacerdote, igual que lo sería su hermano Georg, fallecido en 2020.

A pesar de que su familia no era de muchos recursos, lo inscribieron en el seminario. Eran los tiempos del nacionalsocialismo en Alemania. Y Joseph, a pesar de ser seminarista, se vio obligado a enlistarse en las Juventudes Hitlerianas, uno de los asuntos que más polémica generó cuando Ratzinger se convirtió en jefe de la Iglesia católica en 2005.

Sin embargo, al menos en ese sentido, Ratzinger no tenía nada que esconder. Fue parte de ese grupo, encargado de entrenar a los jóvenes alemanes no sólo en el uso de las armas, sino en la ideología nazi, porque no tenía más opción.

Ratzinger aprendió 10 idiomas. Tras una trayectoria como profesor de teología en prestigiosas universidades alemanas, se convirtió en asesor teológico del cardenal Josef Frings. Luego, en arzobispo de Múnich y Freising y luego en cardenal, en 1977.

En 1981 el entonces papa Juan Pablo II lo convirtió en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde impuso su sello y su mano dura. "El Rottweiler de Dios", fue un apodo que se ganó a pulso, por su defensa de las posturas más conservadoras de la Iglesia.