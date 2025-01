Donald Trump afirmó que su país no necesita energía, vehículos o madera de origen canadiense.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no necesita energía, vehículos o madera de origen canadiense durante su discurso ayer ante líderes empresariales en el Foro Económico Mundial.

" Canadá ha sido muy difícil de tratar a lo largo de los años y no es justo que tengamos un déficit de 200 mil o 250 mil millones de dólares. No los necesitamos para fabricar nuestros coches. No necesitamos su madera, porque tenemos nuestros propios bosques. No necesitamos su petróleo ni su gas. Tenemos más ", dijo a los presentes en la sala de Davos.

"Vamos a exigir respeto a otras naciones. Tenemos un déficit tremendo con Canadá. No vamos a tenerlo en ningún sitio. No podemos hacerlo", agregó.

Trump también reiteró su amenaza de imponer aranceles a Ottawa, y reiteró que esa situación puede evitarse si la nación vecina opta por "convertirse en un Estado" estadounidense.

" Siempre puedes convertirte en un Estado, y si eres un Estado, no tendremos déficit. No tendremos que imponer aranceles ".

Aunque en las últimas semanas el Mandatario ha planteado la posibilidad de que su vecino del norte se una a Estados Unidos, esta fue la primera vez que lo declaró como jefe de Estado ante un foro internacional.

Trump ha amenazado con imponer aranceles de hasta 25% a las importaciones canadienses y mexicanas, posiblemente antes del 1 de febrero.

La renovada amenaza fue recibida con malestar por Canadá, país dependiente del comercio.

Aproximadamente 75% de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos. En cambio, Canadá representa apenas 17% de las exportaciones estadounidenses, pese a que es el segundo socio comercial de Washington por detrás de México.

Sin embargo, el déficit comercial con Ottawa -estimado en 45 mil millones de dólares en 2024- se debe sobre todo a la demanda energética estadounidense, ya que importa una gran cantidad de petróleo canadiense barato para ayudar a mantener bajos los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa en respuesta a la posibilidad de que Trump imponga aranceles a sus exportaciones.

Eso incluye un impuesto o embargo sobre las exportaciones de energía a Estados Unidos, aunque algunos de los líderes provinciales de Canadá no están de acuerdo con esa respuesta.

Trudeau comentó ayer que el objetivo de Canadá es evitar por completo los aranceles estadounidenses, pero que intensificará su respuesta "gradualmente" para tratar de eliminar rápidamente los gravámenes en caso de que se impongan.

Durante su discurso, en el que alabó sus decretos y cuestionó a su predecesor Joe Biden, adelantó que pedirá a los países de la OPEP que reduzcan los precios del petróleo.