Así dispersaron a migrantes de venezolanos en la frontera de México EU

Hombres uniformados que apuntan con sus rifles a un grupo de personas, las cuales llevan una enorme bandera de Venezuela y huyen hacia un río, es lo que se observa en un video que circula en redes sociales, el cual muestra el momento en que los migrantes fueron ahuyentados en la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos.

"Agentes de la patrulla fronteriza disparan 'proyectiles', lo que forzó a un grupo de venezolanos que habían entrado a Estados Unidos por el puente internacional de El Paso a volver a México este lunes".

"Esto ocurre luego de que la administración de Biden ordenara que venezolanos fueran regresados a México", se lee en el texto en inglés que acompaña al material compartido por @Anna_Giaritelli, vía El Paso Times.

Aunque algunos usuarios y medios han asegurado que los agentes estaban disparando balas de goma, otros han afirmado lo contrario y han señalado que en el material no se observan los hechos previos.

Customs and Border Patrol agents fire rubber bullets on migrants as migrants retreat on the north bank of the Rio Grande in El Paso, Texas. pic.twitter.com/3dvzFo458R