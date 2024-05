Disneyland lanza oferta limitada para boletos de entrada

La nueva Oferta de Boleto Disneyland de 3 Días permite a los visitantes acceder a los parques temáticos por un precio mínimo de $50 USD por niño y por día, y $83 USD por adulto y por día.

Disneyland Resort en California está dando la bienvenida al verano con una serie de emocionantes ofertas y eventos, prometiendo tres días de magia en "El Lugar Más Feliz del Mundo". Desde aventuras emocionantes hasta atracciones populares y delicias refrescantes, hay algo para todos en Disneyland Park y Disney California Adventure Park.

La nueva Oferta de Boleto Disneyland de 3 Días permite a los visitantes acceder a los parques temáticos por un precio mínimo de $50 USD por niño y por día, y $83 USD por adulto y por día.

Estos boletos, válidos para un parque por día, están disponibles por tiempo limitado y pueden ser canjeados durante tres días elegibles del 10 de junio al 26 de septiembre de 2024.

Además, se ofrecen descuentos especiales para los hoteles de Disneyland Resort, donde los huéspedes pueden ahorrar hasta un 25% en estancias de cuatro o más días, o hasta un 20% en estancias selectas de domingo a jueves.

Te puede interesar Obregón: Activan protocolos por falsa alarma de atentado en Cbtis 37

Eventos destacados

Entre los eventos destacados del verano se encuentra Pixar Fest, una celebración llena de color y emoción que presenta historias queridas de Pixar Animation Studios, así como decoraciones temáticas, comida y bebida, productos conmemorativos y más. Además, el espectáculo nocturno Fantasmic! regresa a Disneyland Park con escenas actualizadas y efectos especiales mejorados, llevando a los espectadores a un viaje a través de la imaginación de Mickey Mouse.

Para aquellos que disfrutan de la temporada de Halloween, Halloween Time at the Disneyland Resort ofrece diversión para todas las edades con decoraciones otoñales, personajes de Disney vestidos para la ocasión, atracciones temáticas y celebraciones especiales. También se celebra el Día de Muertos en Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park, con una experiencia cultural inspirada en la película "Coco" de Pixar.

Además, los visitantes pueden disfrutar de emocionantes atracciones y actividades familiares, como Star Tours - The Adventures Continue en Disneyland Park, Mickey & Minnie's Runaway Railway en Mickey's Toontown y Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! en Avengers Campus de Disney California Adventure Park.

Para aquellos que deseen prolongar su estadía, los Hoteles de Disneyland Resort ofrecen ahorros especiales durante el verano, permitiendo a los huéspedes sumergirse en la magia de Disney aún más tiempo.

Con todas estas ofertas y eventos emocionantes, Disneyland Resort es el destino perfecto para crear recuerdos inolvidables este verano. Las reservaciones están sujetas a disponibilidad y restricciones, por lo que se recomienda reservar con anticipación para garantizar una experiencia mágica.