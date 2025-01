Edmundo González asiste a foro en Panamá previo a asumir presidencia

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, participa en un foro democrático en Panamá antes de asumir su cargo.

A solo dos días de asumir como presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia llegó a Panamá la noche del martes para participar en el foro internacional “Reivindicación de la Democracia en Venezuela y América”.

Este evento reúne a líderes iberoamericanos, incluidos los ex mandatarios Felipe Calderón (México), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Andrés Pastrana (Colombia), quienes forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Durante su estancia, se espera que González Urrutia sostenga reuniones con el presidente panameño José Raúl Mulino, además de encuentros privados con los exjefes de Estado asistentes. Según Andrés Pastrana, varios miembros de la IDEA acompañarán a González Urrutia en su regreso a Venezuela este viernes 10 de enero, cuando asumirá oficialmente la presidencia.

Personas non gratas

La presencia de los ex mandatarios ha generado una reacción contundente de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen chavista, que los ha declarado 'personas non gratas'. Según un comunicado emitido por el organismo, los ex presidentes son acusados de formar parte de una "fuerza extranjera que intenta invadir Venezuela".

El foro en Panamá se presenta como una muestra de apoyo internacional hacia el presidente electo y su compromiso con el restablecimiento de la democracia en Venezuela. González Urrutia ha reiterado su intención de liderar un proceso de transición pacífica en el país, respaldado por aliados internacionales clave.

Con su regreso programado para este viernes, Venezuela se prepara para una nueva etapa política marcada por la expectativa de reformas democráticas y la reconfiguración de sus relaciones internacionales.