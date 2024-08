¿Qué hacer en caso de contagiarse de viruela del mono?

Esta enfermedad, aunque no es nueva, no se escuchaba tanto, especialmente porque pertenecía a países del continente africano y ahora han aparecido brotes en varios puntos del mundo

La viruela del mono o viruela símica ha destacado en las últimas semanas debido al aumento de casos de Mpox, incluso se convirtió en emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta enfermedad, aunque no es nueva, no se escuchaba tanto, especialmente porque pertenecía a países del continente africano y ahora han aparecido brotes en varios puntos del mundo.

¿Qué es la viruela símica?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la viruela símica o del mono es una enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano y aunque, se le llama viruela del mono, en realidad los hospedadores principales no son los primates, sino diferentes especies de roedores silvestres, como ratones y ardillas endémicos del centro de África.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

En los países donde es una enfermedad endémica, se transmite al tener contacto directo con:

Animales infectados como monos y roedores infectados.

Comer carne mal cocida y otros productos de animales infectados.

Personas infectadas a través de lesiones, flujos corporales, gotitas respiratorias

Objetos contaminados (ropa, ropa de cama, toallas, etc.) con los flujos del paciente o sus lesiones.

En México por no ser una enfermedad endémica, la transmisión principalmente podrá ser por contacto estrecho con:

Personas infectadas a través de lesiones, flujos corporales, gotitas respiratorias (incluidas relaciones sexuales).

Objetos contaminados (ropa, ropa de cama, toallas, etc.) con los flujos del paciente infectado o sus lesiones.

Principales síntomas de la viruela símica

Las personas que han sido diagnosticadas con Mpox ( viruela del mono o viruela símica) han presentado los siguientes síntomas:

o viruela símica) han presentado los siguientes síntomas: Inicio repentino de fiebre

Dolor de cabeza

Agotamiento

Dolores musculares

Inflamación de los ganglios linfáticos

Debilidad profunda

Sarpullido, las primeras erupciones aparecen en la cara, las manos y posteriormente se extienden al resto del cuerpo.

¿Qué hacer si tengo viruela del mono?

Si una persona fue diagnosticada con viruela del mono o han estado en contacto con alguien contagiado y presenta los síntomas mencionados, es necesario que acuda a la unidad de salud para que reciba un tratamiento, pero también es indispensable:

Evitar contacto físico con otras personas.

No permitir el contacto de otros con los objetos o materiales personales o de atención médica de la persona infectada.

Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial.

Cubrirse nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser.

Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.

Usar cubrebocas, tanto para los pacientes como para las personas que están a su alrededor.

Lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer con agua tibia y detergente.

Limpiar y desinfectar superficies contaminadas.

Aislarse en casa.

Evita acudir a lugares concurridos.

¿Hay alguna vacuna contra la viruela del mono?

El diagnóstico de viruela del mono se hace con pruebas especiales de laboratorio.

Para el caso de la viruela símica no hay ninguna vacuna específica disponible en México al momento, solo existe la de viruela humana, pero en ningún caso está recomendada para la población en general.

¿Qué se debe evitar si tengo viruela del mono?

La Secretaría de Salud indica que, si se tienen el diagnóstico de la viruela del mono, lo primero y lo más importante es no automedicarse; además, destaca que los antibióticos no funcionan para los virus, por lo que, si fueron consumidos en caso de enfermar por un virus, no servirán y pueden dañar la salud.

Cabe destacar que, aunque en la unidad médica se dará un diagnóstico y un tratamiento, este no es específico para quitar al virus que provoca la viruela símica, ya que esta no tiene tratamiento, generalmente los síntomas se van a ir desapareciendo.

Los medicamentos que podrían recetar los especialistas son para aliviar los síntomas, es decir, el tratamiento de la fiebre, comezón e hidratación, y así prevenir complicaciones.

Es importante no rascarse las lesiones, dejar que se sequen si es posible o cubrirlas con un apósito para proteger la zona.

Tampoco se deben tocar las lesiones y se debe usar siempre el cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

¿Qué hacer si tengo una enfermedad crónica y me infecto con viruela del mono?

Si la persona infectada pertenece a algún grupo vulnerable porque padece de alguna enfermedad crónica o lleva un tratamiento médico por cualquier otro tipo de padecimiento, es importante que no lo suspenda y consulte a su médico para que le diga de qué manera continuarlo.

Si se contrajo la viruela, se debes usar condón durante ocho semanas después de recuperarse.