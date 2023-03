Esto propone la Ley Narcos de Estados Unidos contra cárteles mexicanos

Los congresistas republicanos en Estados Unidos siguen insistiendo en catalogar a los cárteles de droga mexicanos como grupos terroristas.

Este miércoles, los senadores John Kennedy y Lindsey Graham presentaron la iniciativa: Ending the Notorious, Aggressive and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates (Narcos), que en español se traduce como Fin a las Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados.

La iniciativa propone la creación de un grupo de trabajo para combatir el tráfico de drogas, especialmente del fentanilo, y así eliminar la amenaza de los cárteles.

Según los senadores, a pesar de las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los cárteles de drogas mexicanos controlan gran parte del país y envían drogas ilegales a los Estados Unidos.

" Designar a los cárteles Organizaciones Terroristas Extranjeras será un cambio en las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan mayor apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían químicos para que produzcan sus pócimas ".

Entre las organizaciones criminales que buscan clasificar como organizaciones terroristas mediante la Ley Narcos están: