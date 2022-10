Covid Largo devasta vidas a decenas de millones: OMS

El Covid Largo está 'devastando' las vidas de decenas de millones de personas, al tiempo que causa problemas en las economías y sistemas sanitarios de los países, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, bajo el título "Los datos son claros: el Covid Largo está devastando las vidas de las personas y sus medios de subsistencia", Tedros instó a los países a tomar medidas inmediatas y lanzar esfuerzos sostenidos para hacer frente a esta "gravísima" crisis.



"El mundo ya ha perdido una cantidad significativa de la fuerza laboral por enfermedad, muerte, fatiga, jubilación no planificada debido a un aumento en la discapacidad a largo plazo, que no solo afecta el sistema de salud, sino que es un golpe para la economía general", escribió Tedros en The Guardian.

"Si bien la pandemia ha cambiado drásticamente debido a la introducción de muchas herramientas para salvar vidas, y hay luz al final del túnel, el impacto del Covid Largo para todos los países es muy grave y requiere una acción inmediata y sostenida equivalente a su escala".

En todo el mundo, el Covid ha matado a casi 6.5 millones de personas, mientras que unas 600 millones se han contagiado de la enfermedad. Entre el 10 y el 20 por ciento de quienes sobrevivieron a la infección continúan con síntomas a mediano y largo plazo como fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva.

Además, según la OMS y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir esta afección. Aquellas personas que fueron hospitalizadas por una infección grave del coronavirus también tienen más probabilidades de padecer Covid Largo.

En ese sentido, el jefe de la OMS recomendó cinco pasos a la comunidad internacional para atender esta crisis: