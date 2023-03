Mike Pompeo propone usar drones contra los cárteles mexicanos

El exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo propuso este viernes usar drones contra los cárteles mexicanos.

En un artículo en el sitio del Centro Estadounidense por el Derecho y la Justicia, argumentó que "si queremos abordar tanto la crisis de inmigración como la epidemia de opiáceos que ha cobrado la vida de tanta gente, lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestra frontera y perseguir a los cárteles".



Pompeo recordó que "como secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles. Sabemos dónde están y qué están haciendo; no debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense".

"El gobierno mexicano no está a la altura de la lucha"

El exsecretario indicó que "los cárteles están enviando más de sus productos mortales a través de nuestra frontera porque saben que la administración Biden es débil y no se toma en serio la defensa de las fronteras de Estados Unidos".

Remarcó que "a estas alturas, deberíamos saber que el gobierno mexicano no está a la altura de la tarea de enfrentarse a los cárteles, ya que ha perdido o abdicado el control de vastas porciones de su propio país. Su falta total de soberanía quedó clara la semana pasada cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados, dos de los cuales fueron asesinados durante el secuestro, por el Cártel del Golfo a menos de una milla más allá de nuestra frontera sur.

"También es probable que los cárteles estén detrás de una avalancha masiva de migrantes a través del puente fronterizo de EU en El Paso, Texas, el pasado fin de semana, un espectáculo destinado a distraer y ocupar los recursos de los agentes de la Patrulla Fronteriza".

Dijo que las oleadas de migrantes "están impulsadas por gobiernos inestables y cárteles transnacionales que operan como entidades narcoterroristas, utilizando oleadas de migrantes para sacar provecho de la trata de personas y el contrabando de drogas".

Agregó que "el gobierno de EU debería designar a los principales carteles de la droga: el Cártel del Golfo (responsable de los recientes secuestros y asesinatos), el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, por nombrar algunos, como organizaciones terroristas extranjeras (FTO)".

También mencionó que "los funcionarios de la administración se apresuraron a confirmar que no tenían interés en designar a estos proveedores de veneno como FTO".

Se prioriza compromiso diplomático sobre salvar vidas estadounidenses, dice.

Pompeo cuestionó que se "está priorizando el compromiso diplomático y la cooperación con México sobre salvar vidas estadounidenses. ¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando a Estados Unidos? Donde la cooperación de la administración Trump con México arrojó buenos resultados, como los acuerdos Quédate en México, la "cooperación" de Biden ha sido inexistente".

El exsecretario concluyó: "Luchar contra los cárteles con sanciones y guerras financieras no es suficiente. Enfrentar de verdad a estas viciosas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense. Requerirá perseguir a las entidades respaldadas por el Partido Comunista Chino que están canalizando compuestos precursores a los cárteles, que son necesarios para fabricar estas drogas mortales, una verdadera "causa raíz" de la crisis de los opiáceos.

"Para hacer esto, no sólo necesitamos sancionar a los cárteles de manera más efectiva, sino que debemos aplastarlos. Y la única forma en que podemos hacerlo es si los tratamos como los terroristas que son y responsabilizamos a todos aquellos que se asocian con ellos", indicó.