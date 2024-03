Donald Trump compara a los migrantes con Hannibal Lecter

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, Trump expresó su opinión sobre los migrantes, describiéndolos como "gente dura", proveniente en muchos casos de "cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios".

En una controvertida entrevista con Right Side Broadcasting Network (RSBN), el expresidente Donald Trump, virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre, comparó a los migrantes que llegan a Estados Unidos con el personaje Hannibal Lecter, el siniestro asesino y caníbal de la película 'The Silence of the Lambs' (1991).

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, Trump expresó su opinión sobre los migrantes, describiéndolos como "gente dura", proveniente en muchos casos de "cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios".

Haciendo alusión a la película, comentó: "Ya sabes, manicomios, eso es propio de 'The Silence of the Lambs'. No los queremos en este país".

Además, el exmandatario equiparó las lenguas de los inmigrantes a "lenguas del planeta Marte", afirmando que algunos idiomas son tan inusuales que ni siquiera hay profesores para enseñarlos. Sin presentar pruebas, Trump alegó que en ciudades con grandes flujos de indocumentados, como Nueva York, los menores no asisten a la escuela ni practican deportes.

Estas declaraciones se realizaron justo antes del denominado 'súpermartes', un día en el que los votantes demócratas y republicanos de quince estados elegirán a los candidatos de su preferencia.

Mientras el presidente Joe Biden no enfrenta fuertes contendientes en las elecciones demócratas, Trump lidera cómodamente las primarias republicanas, con ventaja sobre su rival, Nikki Haley.

Cabe destacar que Colorado, donde los republicanos simpatizantes de Trump podrán votar por él, levantó el veto impuesto en ese estado tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según una decisión del Supremo de Estados Unidos.

