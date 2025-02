En Misuri y Misisipi, legisladores republicanos impulsan iniciativas para recompensar con 1,000 dólares a quienes denuncien a migrantes indocumentados.

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, legisladores republicanos en Misuri y Misisipi han impulsado proyectos de ley que proponen recompensar con mil dólares a quienes denuncien a migrantes indocumentados, una medida que ha desatado fuertes críticas y preocupaciones sobre discriminación racial y seguridad pública.

El senador David Gregory, de Misuri, presentó el proyecto SB72, que contempla la detención y encarcelamiento de migrantes denunciados, con la posibilidad de cadena perpetua si las autoridades federales no asumen su custodia.

Además, la propuesta incluye la creación de un programa de cazarrecompensas que permitiría a civiles certificados localizar y capturar a indocumentados, una figura que ha sido comparada con los vigilantes del viejo oeste.

Críticas y debate en el Senado

El debate sobre la iniciativa ha generado una fuerte respuesta en el Senado estatal. La senadora Barbara Washington, demócrata de Kansas City, denunció que la propuesta fomentaría la discriminación racial y alentaría a las personas a reportar migrantes solo por su apariencia o dominio del inglés.

"No me digan que no va a suceder, porque ya está sucediendo", advirtió Washington, según el medio Missouri Independent.

A pesar del rechazo, el proyecto sigue avanzando en la legislatura estatal.

Fracaso en Misisipi

En Misisipi, el representante republicano Justin Keen presentó una propuesta similar, justificándola bajo el argumento de seguridad pública y la agenda migratoria de Donald Trump. Sin embargo, el proyecto fue rechazado en el comité legislativo esta semana, impidiendo su avance.

El estado tiene un historial de estrictas medidas antiinmigrantes. Durante el primer mandato de Trump, en 2019, se realizaron algunas de las mayores redadas en lugares de trabajo, con 700 arrestos en plantas procesadoras de pollo.

Opinión pública dividida

El endurecimiento de las políticas migratorias ha encontrado apoyo entre sectores del electorado. Una encuesta de The New York Times e Ipsos reveló que el 55% de los votantes respalda la deportación masiva de indocumentados y el 88% apoya la expulsión de aquellos con antecedentes penales.

Si bien la propuesta en Misuri aún no ha sido aprobada, la tendencia de criminalizar la migración irregular y reforzar la colaboración estatal con las autoridades federales sigue en ascenso en varios estados republicanos.